"Я не буду участвовать в "Танцах со звездами". Андре Тан объяснил, почему отказался выходить на паркет

По словам украинского дизайнера Андре Тана, он отказывается принимать вызов от восьмого участника шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1" Дмитрия Танковича.

Андре Тан: Руки у меня растут из правильного места, а ноги – не очень Фото: andre_tan_official / Instagram

Украинский дизайнер Андре Тан не принял вызов от восьмого участника шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1" Дмитрия Танковича, отказавшись выходить на паркет в новом сезоне проекта. Об этом он заявил в ролике, который обнародовал на своей странице в Instagram.

"Дмитрий Танкович, я не принимаю твой вызов и не буду участвовать в "Танцах со звездами", потому что я сейчас в Италии – на фабриках отбираю ткани для своей новой коллекции. Руки у меня растут из правильного места, а ноги – не очень. Так что будешь танцевать без меня", – заявил дизайнер.

Он подчеркнул, что его страсть и хобби – делать женщин красивыми.

"Все попали, но не я", – подписал ролик Андре Тан.

Андре Тан (Андрей Тищенко) родился в поселке Слобожанское Харьковской области в 1983 году.

Торговая марка Andre TAN была создана в 2000 году.

Премьера первого сезона шоу "Танцы со звездами" состоялась в октябре 2006 года. Старт нового сезона танцевального проекта запланирован на осень 2020 года.

Судить выступления звезд будут прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и народный артист Украины, лауреат трех международных танцевальных конкурсов хореограф Григорий Чапкис.

Ранее свое участие в проекте подтвердили девять звезд – певец Олег Винник, экс-солистки группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер и Санта Димопулос, актеры Тарас Цимбалюк и Дарья Петрожицкая, фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина, участница дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская, певица alyona alyona и телеведущий Дмитрий Танкович.

Передавая эстафету Андре Тану, он заявил, что попали все.