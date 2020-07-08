"Вечеринка состоится при любых обстоятельствах". Кухар в четвертый раз заняла судейское кресло в танцевальном проекте

Прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар стала единственной судьей проекта канала "1+1" "Танцы со звездами", которая в четвертый раз подряд будет занимать судейское кресло. Имена остальных судей пока что не разглашаются, но известно, что их состав будет обновлен.

Кухар: В этом сезоне будем акцентировать внимание на филигранной технике Фото: Kateryna Kukhar / Facebook

Прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар займет судейское кресло в седьмом сезоне проекта "Танцы со звездами", который выходит на канале "1+1". Об этом сообщается на странице шоу в Instagram.

"Раскрываем имя первого судьи нового сезона шоу – этой осенью Екатерина Кухар в четвертый раз будет судить мастерство звездных участников", – говорится в анонсе.

На своей странице в Instagram Кухар отметила, что в седьмом сезоне ожидается "платиновый состав звезд".

"В этом сезоне мы будем акцентировать внимание на филигранной технике, по которой уже все соскучились", – заявила она.

Балерина подчеркнула, что в седьмом сезоне зрителей ждет целый ряд изменений – в частности, обновится состав судей и поменяются декорации.

"Вечеринка состоится при любых обстоятельствах, ведь жизнь продолжается и конец света отменяется!" – подытожила Кухар.

7 июня Кухар была представлена коллективу Киевского государственного хореографического училища в качестве временно исполняющего обязанности директора заведения.

Премьера первого сезона шоу "Танцы со звездами" состоялась в октябре 2006 года.

Кухар стала единственной судьей проекта, которая в четвертый раз подряд будет занимать судейское кресло. В предыдущих трех сезонах она оценивала уровень мастерства участников вместе с певцом Monatik и хореографом Владом Ямой.