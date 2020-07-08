"Вечеринка состоится при любых обстоятельствах". Кухар в четвертый раз заняла судейское кресло в танцевальном проекте

Прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар займет судейское кресло в седьмом сезоне проекта "Танцы со звездами", который выходит на канале "1+1". Об этом сообщается на странице шоу в Instagram.
"Раскрываем имя первого судьи нового сезона шоу – этой осенью Екатерина Кухар в четвертый раз будет судить мастерство звездных участников", – говорится в анонсе.
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Розкриваємо ім'я першого судді нового сезону #танціззірками Сьогодні Катерина Кухар (@ekaterinakukhar_official) завітала до студіі * «Сніданок з 1+1» (@snidanok) і розповіла, що цієі * осені вчетверте оцінюватиме танцювальну маи * стерність зіркових учасників. Також прима-балерина заінтригувала можливими змінами у суддівськіи * панелі. Цікаво, якими саме? Слідкуи * за нашими новинами, щоб не пропустити наи * цікавіші новини * Більше подробиць дізнаваи * ся у відео за посиланням в сторіз.
На своей странице в Instagram Кухар отметила, что в седьмом сезоне ожидается "платиновый состав звезд".
"В этом сезоне мы будем акцентировать внимание на филигранной технике, по которой уже все соскучились", – заявила она.
Балерина подчеркнула, что в седьмом сезоне зрителей ждет целый ряд изменений – в частности, обновится состав судей и поменяются декорации.
"Вечеринка состоится при любых обстоятельствах, ведь жизнь продолжается и конец света отменяется!" – подытожила Кухар.
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Ну что, любители танцев и феерических шоу, готовы к новому сезону @tanci1plus1 ? * Прошлый сезон был самым чувственным.... А новый обещает стать самым танцевальным! Мы удивим вас платиновым составом звёзд и уже скоро вы их всех узнаете...... В этом сезоне мы будем акцентировать внимание на филигранной технике по которой уже все соскучились. * Еще больше ярких выступлений от участников, обновление в судейском составе, новые истории, декорации и полный апдейт, который зажжет ваши ритмичные сердца....♥ * * Вечеринка состоится при любых обстоятельствах, ведь жизнь продолжается и конец света отменяется! * #танціззірками
7 июня Кухар была представлена коллективу Киевского государственного хореографического училища в качестве временно исполняющего обязанности директора заведения.
Премьера первого сезона шоу "Танцы со звездами" состоялась в октябре 2006 года.
Кухар стала единственной судьей проекта, которая в четвертый раз подряд будет занимать судейское кресло. В предыдущих трех сезонах она оценивала уровень мастерства участников вместе с певцом Monatik и хореографом Владом Ямой.