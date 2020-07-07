"Знает и понимает все проблемы". Кухар возглавила Киевское хореографическое училище

Прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар заявила, что в качестве временно исполняющего обязанности директора Киевского государственного хореографического училища, выпускницей которого она является, намерена заняться повышением квалификации педагогов и разработать украинскую методику преподавания классического танца.

Прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар 7 июля представлена коллективу Киевского государственного хореографического училища в качестве временно исполняющего обязанности директора заведения, сообщается на странице Министерства культуры и информационной политики в Facebook.

"Екатерина является выпускницей этого заведения, поэтому хорошо знает и понимает все его проблемы. Ожидаем, что в статусе руководителя она эффективно их решит и выведет на новый качественный уровень подготовку наших будущих прим!" – говорится в сообщении.

Фото: Міністерство культури та інформаційної політики України / Facebook



По словам Кухар, вступив в должность временно исполняющего обязанности директора учебного заведения, она намерена уделить внимание повышению квалификации педагогов и разработать укринскую методику преподавания классического танца.

Екатерина Кухар является примой Национального академического театра оперы и балета Украины имени Т.Г. Шевченко с 1999 года. Она заслуженная (2012) и народная артистка Украины (2018). Является судьей проекта "Танцы со звездами" на "1+1".

Киевское хореографическое училище создано в 1938 году в результате слияния балетной студии, организованной при Киевском театре оперы и балета и хореографического техникума. С 2012 года заведение возглавлял гражданин Японии, народный артист Украины (2015) Набухиро Тирада.