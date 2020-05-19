"Шок, паника, паранойя, апатия". Кухар призналась, как переживает карантин в связи с COVID-19

Украинская балерина Екатерина Кухар призналась, что в связи с карантином из-за пандемии коронавируса закупала гречку, и назвала "тренды пандемии".

Прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар разместила в Instagram пост, который озаглавила "Записки карантинщика".

"Отматывая время назад и анализируя, что происходит внутри нас, можно сделать выводы, что все мы уже либо на пределе, либо смирились с неизбежностью. И теперь с легкостью можно описать все стадии, которые мы прошли и с которыми столкнулись впервые", – заявила она.

Первой фазой Кухар отметила шок от того, что жизнь как будто замирает.

"Стрелки часов останавливаются, привычный образ жизни растворяется в реальности, все гастроли до начала осени сыпятся, как карточный домик... Ты просто не понимаешь, что будет завтра... Судорожно соображая, что из самого необходимого тебе нужно срочно приобрести (и это совсем не сумки и туфли, о которых ты думала в начале прошлого сезона), на смену приходят тренды пандемии: маски, перчатки, антисептики, гречка (как оказалось)... Потому что, когда ты не можешь купить вещи первой необходимости, кажется, конец света близок. Все первичное становится вторичным", – написала балерина.

Второй стадией она назвала панику и паранойю, на которой проявляется волнение за родных и близких, которое не дает спать.

"Поход в магазин напоминает путь на Голгофу", – отметила она.

Кухар описала страх заражения вирусом с поверхностей купленных товаров.

Третьей стадией балерина назвала апатию, усталость и принятие ситуации. В эту фазу она включила мечты о встречах с друзьями и прогулках.

В финале балерина перечислила вопросы, на которые, как она выразилась, нет ответов.

"Что ждет нас дальше? Увидим ли мы море в этом году? Пойдут ли дети в школу в сентябре? Откроются ли театры?"

Екатерина Кухар является примой Национального академического театра оперы и балета Украины имени Т.Г. Шевченко с 1999 года. Она заслуженная (2012) и народная артистка Украины (2018). Является судьей проекта "Танцы со звездами" на "1+1".

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе, спортивные залы, салоны красоты, а также ограничили работу транспорта. В Киеве, Харькове и Днепре 17 марта закрыли метро. Ограничительные меры должны были действовать до 24 апреля, затем их дважды продлевали: вначале – до 11 мая, потом – до 22 мая.

С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. Гражданам разрешили посещать парки и скверы. Кроме того, открылись магазины, торгующие непродовольственными товарами, салоны красоты и нотариальные конторы. Правительство разработало пятиэтапный план постепенного смягчения карантина. Ожидается, что с 22 мая карантин будет снова продлен, но некоторые ограничения будут сняты.

18 мая премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал, что 25 мая украинские метрополитены возобновят работу.

По состоянию на 19 мая коронавирус в Украине подтвержден у 18 876 человек, 548 из них умерли, а 5632 вылечились.