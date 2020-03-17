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Харьковский и Днепровский метрополитены закроются сегодня, Киевский просит следить за обновлениями в соцсетях

В связи с введением карантина из-за распространения коронавирусной инфекции Харьковский метрополитен сообщил, что прекратит работу сегодня в 20.00, Днепровский и Киевский пока не информировали о времени закрытия.

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В Украине метро работает в трех городах
В Украине метро работает в трех городах
Фото: depositphotos.com

Харьковский и Днепровский метрополитены прекратят свою работу 17 марта, Киевский призвал следить за информацией о его графике работы в соцсетях. 

Пресс-служба Харьковского горсовета сообщила, что метро в городе закроется вечером. 

"Последний пассажир сможет воспользоваться Харьковским метрополитеном до 20.00 17 марта", – сказано в сообщении. 

Отмечается, что такое решение было принято по приказу департамента инфраструктуры Харьковского горсовета. Метрополитен остановится до 3 апреля. 

Накануне мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что закрывать метро не собирается. "Метро пользуются все категории льготников. Считаю абсолютно необоснованным такое решение для города, где не зафиксирован ни один случай заболевания. Люди должны как-то ездить на работу и передвигаться", – сказал он. Президент Владимир Зеленский ответил, что в случае срыва карантина Кернеса ждет уголовная ответственность.

В администрации Днепровского метрополитена изданию "ГОРДОН" рассказали, что он пока перевозит пассажиров, прекратить работу должен сегодня.

"Пока идет совещание. Точное время закрытия еще неизвестно", – сообщили в администрации.

Киевский метрополитен тоже продолжает работу, о времени закрытия не информировал. 

https://www.facebook.com/kyivmetro/posts/2556581357922597

"Информация об изменениях в работе метро будет оперативно размещена на наших страницах. Просим следить за обновлениями", – сказано в сообщении метрополитена в Facebook.

Метрополитены действуют в трех городах Украины – Киеве, Харькове и Днепре.

16 марта президент Украины в рамках мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции призвал закрыть метро с 12.00 18 марта. Но на заседании правительства было принято решение прекратить работу этого вида транспорта с 17 марта. 

Дневной пассажиропоток Киевского метрополитена составляет около 1,4 млн, Харьковского  около 600 тыс., Днепровского – 18 тыс. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 17 марта, коронавирусом инфицировано 173 344 человека в более чем 150 странах, 7019 человек скончались. Больше всего заболевших в Китае (81 116 человек) и Италии (27 980).

В Украине по состоянию на 16 марта подтверждено семь случаев заражения коронавирусом (четыре из них – в Черновицкой области, два – в Киеве), одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась.

За границей от COVID-19 умерла одна украинка (она жила и работала в Италии), еще шестерых лечат.

Теги: Киев, Харьков, метро, Геннадий Кернес, Днепр, Владимир Зеленский, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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