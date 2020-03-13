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В Житомире умерла женщина, заразившаяся коронавирусом

Первой жертвой коронавируса в Украине стала 71-летняя женщина из Житомирской области, она находилась в группе риска, отметили в Министерстве здравоохранения Украины.

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Женщину госпитализировали 12 марта, болела она с 3 марта
Женщину госпитализировали 12 марта, болела она с 3 марта
Фото: depositphotos.com

В Украине зафиксирована первая смерть человека, инфицированного коронавирусом. Умерла жительница Радомышля Житомирской области, сообщает пресс-служба Минздрава Украины в Telegram-канале "Коронавірус_інфо".

"71-летняя женщина из Житомирской области, которая 12 марта была госпитализирована с зафиксированным лабораторно подтвержденным случаем COVID-19, сегодня умерла. МОЗ Украины выражает соболезнования родным", – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что женщина находилась в группе риска.

"Согласно мировой тенденции, старшее поколение людей наиболее уязвимо к инфицированию коронавирусом COVID-19 с летальным исходом. По результатам анализа и моделированию Совета национальной безопасности и обороны возможного варианта распространения коронавируса COVID-2019 в Украине, в зоне наименьшего риска находятся лица в возрасте от 10 до 39 лет, для которых показатель вероятности заболевания составляет 0,2%. Для 40–49-летних – соответственно 0,3%; для 50–59-летних – 1,3%; для 60–69-летних – 3,4%, для 70–79-летних – 7,8%. В зоне наибольшего риска находятся пожилые люди в возрасте 80+, для них этот показатель составляет 13,5%", – говорится в сообщении.

Близкие родственники женщины и лица, с которыми она контактировала, находятся под наблюдением врачей. 

1 марта 71-летняя женщина вернулась из Польши, затем гостила у родных во Львове. 3 марта почувствовала себя плохо, но к медикам не обращалась. Ее госпитализировали только утром 12 марта. Врачи обнаружили осложнения – воспаление легких. 

Сегодня состояние заболевшей ухудшилось, ее подключали к аппарату искусственного дыхания. Сообщалось, что позже ее состояние стабилизировалось.

Теги: Житомирская область, Минздрав, врачи, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Радомышль
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