Состояние заболевшей коронавирусом жительницы Радомышля ухудшилось, ее подключали к аппарату искусственного дыхания

Заболевшую COVID-19 жительницу Радомышля Житомирской области врачи сегодня переводили на искусственную вентиляцию легких, ей была предоставлена кислородная терапия. По состоянию на 11.00 13 марта женщина уже дышит самостоятельно.

По словам Остапченко, сейчас состояние больной оценивается как средней тяжести Фото: oda.zht.gov.ua

Сегодня утром состояние заразившейся коронавирусом жительницы Радомышльского района ухудшилось и оценивалось как тяжелое. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщила во время брифинга замглавы Житомирской облгосадминистрации Наталья Остапченко.

"Насыщение крови кислородом упало с 77% до 47%. Пациентку перевели на искусственную вентиляцию легких, была предоставлена кислородная терапия. По состоянию на 11.00 13 марта женщина уже дышит самостоятельно. Ей предоставляется медикаментозное лечение в полном объеме", – отметила чиновница.

Сейчас состояние женщины оценивается как средней тяжести.

В больницу Радомышля направили специалистов из Житомира – врача-инфекциониста, пульмонолога, которые следят за состоянием здоровья пациентки и предоставляют всю необходимую медицинскую помощь.

У членов семьи заболевшей женщины симптомов болезни нет, за ними наблюдают медики.

1 марта 71-летняя женщина вернулась из Польши, затем гостила у родных во Львове. 3 марта почувствовала себя плохо, но к медикам не обращалась. Ее госпитализировали только утром 12 марта. Врачи обнаружили осложнения – воспаление легких.

12 марта стало известно о двух новых случаях коронавируса SARS-CoV-2 в Украине – в Житомирской и Черновицкой областях. Всего в стране теперь трое инфицированных.

Кабинет Министров 11 марта ввел карантин по всей Украине, чтобы предотвратить возможное распространение коронавирусной инфекции. Ограничительные меры начали действовать 12 марта и продлятся три недели – до 3 апреля 2020 года.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса SARS-CoV-2 пандемией.