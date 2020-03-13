Состояние заболевшей коронавирусом жительницы Радомышля ухудшилось, ее подключали к аппарату искусственного дыхания

Сегодня утром состояние заразившейся коронавирусом жительницы Радомышльского района ухудшилось и оценивалось как тяжелое. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщила во время брифинга замглавы Житомирской облгосадминистрации Наталья Остапченко.
"Насыщение крови кислородом упало с 77% до 47%. Пациентку перевели на искусственную вентиляцию легких, была предоставлена кислородная терапия. По состоянию на 11.00 13 марта женщина уже дышит самостоятельно. Ей предоставляется медикаментозное лечение в полном объеме", – отметила чиновница.
Сейчас состояние женщины оценивается как средней тяжести.
В больницу Радомышля направили специалистов из Житомира – врача-инфекциониста, пульмонолога, которые следят за состоянием здоровья пациентки и предоставляют всю необходимую медицинскую помощь.
У членов семьи заболевшей женщины симптомов болезни нет, за ними наблюдают медики.
1 марта 71-летняя женщина вернулась из Польши, затем гостила у родных во Львове. 3 марта почувствовала себя плохо, но к медикам не обращалась. Ее госпитализировали только утром 12 марта. Врачи обнаружили осложнения – воспаление легких.
12 марта стало известно о двух новых случаях коронавируса SARS-CoV-2 в Украине – в Житомирской и Черновицкой областях. Всего в стране теперь трое инфицированных.
Кабинет Министров 11 марта ввел карантин по всей Украине, чтобы предотвратить возможное распространение коронавирусной инфекции. Ограничительные меры начали действовать 12 марта и продлятся три недели – до 3 апреля 2020 года.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса SARS-CoV-2 пандемией.