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Состояние заболевшей коронавирусом жительницы Радомышля ухудшилось, ее подключали к аппарату искусственного дыхания

Заболевшую COVID-19 жительницу Радомышля Житомирской области врачи сегодня переводили на искусственную вентиляцию легких, ей была предоставлена кислородная терапия. По состоянию на 11.00 13 марта женщина уже дышит самостоятельно.

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По словам Остапченко, сейчас состояние больной оценивается как средней тяжести
По словам Остапченко, сейчас состояние больной оценивается как средней тяжести
Фото: oda.zht.gov.ua

Сегодня утром состояние заразившейся коронавирусом жительницы Радомышльского района ухудшилось и оценивалось как тяжелое. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщила во время брифинга замглавы Житомирской облгосадминистрации Наталья Остапченко.

"Насыщение крови кислородом упало с 77% до 47%. Пациентку перевели на искусственную вентиляцию легких, была предоставлена кислородная терапия. По состоянию на 11.00 13 марта женщина уже дышит самостоятельно. Ей предоставляется медикаментозное лечение в полном объеме", – отметила чиновница.

Сейчас состояние женщины оценивается как средней тяжести.

В больницу Радомышля направили специалистов из Житомира – врача-инфекциониста, пульмонолога, которые следят за состоянием здоровья пациентки и предоставляют всю необходимую медицинскую помощь.

У членов семьи заболевшей женщины симптомов болезни нет, за ними наблюдают медики.

1 марта 71-летняя женщина вернулась из Польши, затем гостила у родных во Львове. 3 марта почувствовала себя плохо, но к медикам не обращалась. Ее госпитализировали только утром 12 марта. Врачи обнаружили осложнения – воспаление легких. 

12 марта стало известно о двух новых случаях коронавируса SARS-CoV-2 в Украине – в Житомирской и Черновицкой областях. Всего в стране теперь трое инфицированных.

Кабинет Министров 11 марта ввел карантин по всей Украине, чтобы предотвратить возможное распространение коронавирусной инфекции. Ограничительные меры начали действовать 12 марта и продлятся три недели – до 3 апреля 2020 года.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса SARS-CoV-2 пандемией.

Теги: Житомирская область, врачи, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Радомышль
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