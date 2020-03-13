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В Радомышле закроют рынки и приостанавят транспорт из-за коронавируса

12 марта в Радомышле Житомирской области подтвердили случай коронавируса. Из-за этого в городе введено чрезвычайное положение и ограничительные меры.

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В Украине подтвердили три случая коронавируса
В Украине подтвердили три случая коронавируса
Фото: EPA

Городской голова Радомышля (Житомирская область) Владимир Тетерский издал распоряжение об ограничительных мерах в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом 12 марта говорится на сайте Радомышльской общины.

В частности, в городе будет приостановлено движение транспорта, временно приостановлена работа всех рынков.

Власти города попросили горожан без необходимости не посещать магазины, заведения общественного питания и учреждения по оказанию бытовых услуг, а также избегать пребывания в людных местах и при первых признаках заболевания срочно обращаться к врачу.

12 марта стало известно о двух новых случаях коронавируса SARS-CoV-2 в Украине – в Радомышле Житомирской области и в Черновицкой областях. Всего в стране теперь трое инфицированных.

В этот же день в Радомышле ввели чрезвычайное положение, которое начнет действовать с 13 марта.

Кабинет Министров 11 марта ввел карантин по всей Украине, чтобы предотвратить возможное распространение коронавирусной инфекции. Ограничительные меры начали действовать 12 марта и продлятся три недели – до 3 апреля 2020 года.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса SARS-CoV-2 пандемией.

По состоянию на начало суток 13 марта в Китае жертвами коронавируса стали 3176 человек. За сутки от COVID-19 умерли семь человек. Общее число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Китае достигло 80 813, вылечились и были выписаны 64 111 человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 12 марта за пределами Китая зарегистрировано 44 067 случаев инфицирования коронавирусом в 117 странах. Число погибших составляет 1440.

Теги: Украина, эпидемия, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Радомышль, Владимир Тетерский
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