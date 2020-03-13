Фонд соцстрахования рассматривает возможность оплаты больничных листов во время карантина

Закон о всеобщем обязательном государственном и социальном страховании предусматривает выплату больничного в случае введения карантина на общенациональном уровне, рассказал заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

Фонд социального страхования рассматривает возможность открытия и оплаты больничных на время карантина в связи с распространением коронавируса. Об этом 12 марта в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Сегодня закон о всеобщем обязательном государственном и социальном страховании предусматривает выплату больничного в случае введения карантина на общенациональном уровне. Мы работаем с Фондом социального страхования... Сейчас Фонд социального страхования даст разъяснения, поскольку он компетентен в этом", – сказал он.

Фонд социального страхования даст разъяснения родителям по поводу оплаты труда на время, когда дети будут находиться на карантине.

11 марта в связи с угрозой распространения коронавируса Кабмин ввел трехнедельный карантин в учебных заведениях страны и ограничил проведение массовых мероприятий.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на начало суток 13 марта в Китае жертвами коронавируса стали 3176 человек. За сутки от COVID-19 умерли семь человек. Общее число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Китае достигло 80 813, вылечились и были выписаны 64 111 человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 12 марта за пределами Китая зарегистрировано 44 067 случаев инфицирования коронавирусом в 117 странах. Число погибших составляет 1440.

В Украине по состоянию на 12 марта зафиксировано три случая заражения коронавирусом.