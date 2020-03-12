В Украине подтвердили еще два случая коронавируса

Женщина из Житомирской области и мужчина из Черновицкой заражены коронавирусом SARS-CoV-2, сообщили в Минздраве.

Еще два положительных теста на COVID-19 зафиксированы в Украине Фото: ЕРА

В Украине зафиксировано два новых случая коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил вечером 12 марта Telegram-канал Министерства здравоохранения страны.

Коронавирус лабораторно подтвердили у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней.

"Пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение, отрабатываются контакты", – говорится в сообщении.

До сегодняшнего дня в Украине был зафиксирован один случай заражения коронавирусом в Черновцах (мужчина заболел после поездки в Италию).

Кабинет Министров 11 марта ввел карантин по всей Украине, чтобы предотвратить возможное распространение коронавирусной инфекции. Ограничительные меры начали действовать 12 марта и продлятся три недели – до 3 апреля 2020 года.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.