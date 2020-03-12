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Пандемия COVID-19. МИД Украины призвал соотечественников отказаться от любых поездок за границу

Украинцам, которые находятся в странах, где зарегистрированы случаи инфицирования COVID-19, необходимо проявлять повышенное внимание и осторожность, говорится в сообщении МИД.

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МИД рекомендует украинцам не покидать пределы страны
МИД рекомендует украинцам не покидать пределы страны
Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook

Министерство иностранных дел Украины призывает украинцев воздержаться от любых поездок за пределы страны в связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД 12 марта.

Рекомендации касаются, прежде всего, КНР, Южной Кореи, Японии, а также популярных среди украинцев туристических направлений – Италии, Испании, Франции, Греции, ФРГ, Египта, ОАЭ, Турции, Таиланда, Израиля и т.д.

Министерство просит учесть, что ряд стран ввел комплекс жестких карантинных мер, направленных на локализацию вируса, которые продлятся до полной стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации.

"Соотечественникам, которые продолжают находиться за границей в странах, где зарегистрированы случаи инфицирования граждан COVID-19, необходимо проявлять повышенное внимание и осторожность, соблюдать и выполнять требования местных органов власти, избегать посещения пораженных вирусом регионов, сообщить о своем местонахождении и контактных данных в ближайшее дипломатическое учреждение Украины", – отметили в МИД.

12 марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал украинцев воздерживаться от туристических поездок в страны, где зафиксирован коронавирус.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на начало суток 12 марта в Китае зарегистрировано 80 793 случая инфицирования, из них 62 793 человека выздоровели, 3169 умерли. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 11 марта за пределами Китая зарегистрирован 37 371 случай заражения коронавирусом в 113 странах. 1130 человек умерли.

В Украине зафиксирован один случай заражения (мужчина заболел после поездки в Италию).

Теги: МИД Украины, украинцы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия
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