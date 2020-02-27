Как защититься от коронавирусной инфекции и почему не стоит паниковать. Советы ВОЗ и украинских врачей

Что мы знаем о коронавирусе SARS-CoV-2?

В семейство коронавирусов включены около 40 видов РНК-содержащих вирусов, которые поражают человека и животных. Самые известные из них – это вирус SARS-CoV (возбудитель атипичной пневмонии, вспышка которой была зафиксирована в Китае в 2002–2003 годах), MERS-CoV (возбудитель ближневосточного респираторного синдрома, пик заболеваемости которым пришелся на 2015 год) и SARS-CoV-2, обнаруженный в декабре прошлого года в Китае (вызываемая им болезнь называется COVID-19).

Коронавирусами SARS-CoV, MERS-CoV и SARS-CoV-2 люди впервые заразились от животных. Источником первых двух, по данным ВОЗ, стали цветы и верблюды. В случае с SARS-CoV-2 в цепочке передачи были задействованы летучие мыши, змеи и панголины (в Китае их мясо считается деликатесом). От какого из этих животных заразился человек, пока точно не известно.

Какие симптомы у COVID-19?

По информации ВОЗ, наиболее распространенные симптомы – лихорадка, усталость и сухой кашель. Некоторые пациенты испытывают головные боли, боли в горле, может быть насморк, диарея. У некоторого количества инфицированных болезнь протекает со слабо выраженными симптомами или вообще без них.

Таким образом, COVID-19 очень похожа на сезонный грипп.

Коронавирус SARS-CoV-2 под микроскопом. Фото: EPA

Насколько опасна коронавирусная инфекция? Говорят, не опаснее обычного гриппа

ВОЗ утверждает, что у большинства инфицированных болезнь протекает в легкой форме и около 80% пациентов выздоравливают без какого-либо специального лечения. Примерно у каждого шестого (у ≈16% пациентов) коронавирус вызывает серьезные осложнения. Скончались от инфекции около 2% заболевших, в основном это пожилые люди, которые входят в группу риска и при заболевании сезонным гриппом.

“Течение болезни зависит от иммунитета. Большинство людей, которые умерли вследствие заражения коронавирусом, имели проблемы со здоровьем. Среди умерших много людей преклонного возраста с хроническими заболеваниями”, – поясняют в украинском Министерстве здравоохранения.

Для сравнения, от атипичной пневмонии в 2002–2003 годах умерли почти 900 человек из 8,5 тыс. инфицированных, от ближневосточного респираторного синдрома скончались чуть меньше половины от заболевших (около 900 летальных случаев на 2,5 тыс. случаев заболевания). Ежегодные эпидемии гриппа, по оценкам ВОЗ, приводят к 3–5 млн случаев тяжелой болезни и к 290–650 тыс. случаев смерти.

Тем не менее легкомысленно относиться к коронавирусной инфекции не стоит. Эпидемиолог из Пизанского университета Пьер Луиджи Лопалько пояснял: коронавирус опасен тем, что распространяется в “девственной среде”, то есть в популяции, не имеющей к нему иммунитета.

Как передается коронавирус и как от него защититься?

Изначально медики считали, что SARS-CoV-2 может передаваться только от животного к человеку. Теперь наверняка известно, что это не так: вирус передается от человека к человеку. Согласно выводам ВОЗ, основной путь передачи инфекции – капельный и по воздуху вирус практически не передается. Согласно предварительным выводам, вне организма носителя вирус может выживать не больше нескольких часов. Таким образом, самый высокий риск заразиться – это контакт с каплями жидкости, которые распространяет заболевший (например, когда чихает или кашляет).

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Видео: Міністерство охорони здоров'я України / YouTube

Каких-то специальных мер профилактики COVID-19 или лекарств против коронавируса с доказанной эффективностью на данный момент не существует.

Чтобы снизить риск заражения, ВОЗ рекомендует соблюдать базовые правила гигиены:

регулярно мыть руки с мылом или использовать спиртосодержащий антисептик (дезинфицирующие средства, по предварительной информации, эффективно уничтожают вирус);



при кашле и чихании прикрывать рот и нос салфеткой или сгибом локтя; после этого салфетку сразу выбросить, а руки вымыть;



соблюдать дистанцию и держаться от людей (в особенности от больных) на расстоянии как минимум 1 м;



по возможности не трогать руками глаза, нос и рот – это стандартный путь попадания вируса в организм через зараженные поверхности (поэтому так важно мыть руки);



не есть продукты – особенно животного происхождения – без их термической обработки (так, вероятно, произошло первое заражение коронавирусом).

Медицинские маски, на которые в Украине наблюдается повышенный спрос, как средство защиты от коронавирусной инфекции малоэффективны. ВОЗ и Минздрав Украины рекомендуют надевать маски тем, кто заразился, чтобы не распространять инфекцию. Как объяснял в интервью Дмитрию Гордону известный украинский педиатр Евгений Комаровский, от инфекции защищают респираторы с уровнем защиты FFP3 (один такой респиратор стоит около 150–200 грн).