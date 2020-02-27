Количество инфицированных коронавирусом украинцев на борту Diamond Princess увеличилось до четырех – МИД

Количество зараженных новым коронавирусом SARS-CoV-2 граждан Украины – членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess увеличилось до четырех. Это следует из ответа, который издание "ГОРДОН" получило от пресс-службы Министерства иностранных дел Украины.

Всего на борту судна находилось 25 граждан Украины. Ранее было известно о двух заболевших украинцах.

"По состоянию на 26 февраля 2020 года четыре гражданина Украины, у которых диагностировано наличие вируса COVID-19, госпитализированы в медицинские учреждения Токио. Сейчас состояние наших соотечественников удовлетворительное", – сообщили в МИД.

Остальные граждане Украины продолжают находиться на борту Diamond Princess.

По информации посольства Украины в Японии, им провели тестирование на коронавирус, результаты исследования пока неизвестны.

"Наши соотечественники, которые получат положительные результаты тестов, будут госпитализированы в местные медучреждения, [получившие] отрицательные – продолжат карантин", – рассказали в ведомстве.

24 из 25 украинцев, с которыми связались украинские дипломаты, заявили, что планируют проходить карантин в Японии, возвращаться в Украину в ближайшие дни они не собираются. Еще один украинец пока не вышел на связь.

Всего на борту лайнера, который находится на карантине в порту Иокогама, было 3,7 тыс. человек из 56 стран мира. Из них 2,7 тыс. человек – пассажиры, остальные – экипаж судна.

По состоянию на 27 февраля, по данным японского телеканала NHK, коронавирус был подтвержден у 700 пассажиров и членов экипажа, умерли восемь человек. Всего в Японии зафиксировано 900 случаев заражения.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

Китайские власти сообщили, что в стране с начала вспышки заболевания зарегистрировано 78 497 случаев заражения коронавирусом, 2744 человека умерли.

По данным Всемирной организации здравоохранения на 25 февраля, за пределами Китая зафиксировано 2918 случаев заболевания в 37 странах, погибли 43 человека.

На территории Украины заболевших нет. В Черновцах с пневмонией и подозрением на заражение коронавирусом медики обследуют двух пациентов.