Клуб читателей
ГОРДОН
 
ОБЩЕСТВО

У трех россиян с лайнера Diamond Princess подтвердили коронавирус

Все граждане России, эвакуированные с круизного лайнера Diamond Princess, чувствуют себя хорошо, в том числе те трое, у которых выявлена коронавирусная инфекция, заявили в Роспотребнадзоре.

Почти 700 человек на корабле заразились коронавирусом
Почти 700 человек на корабле заразились коронавирусом
Фото: ЕРА

У трех граждан России, эвакуированных в Казань с круизного лайнера Diamond Princess, подтвержден коронавирус SARS-CoV-2. Об этом на брифинге в Москве 26 февраля сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, информирует "Интерфакс".

Диагноз, поставленный накануне эвакуации 22 февраля, подтвердили несколькими вирусологическими методами, люди остаются под наблюдением, сказала Попова.

По ее словам, эти трое россиян и еще пятеро эвакуированных с Diamond Princess россиян, которые находятся в Казани, чувствуют себя хорошо, высокой температуры и проявлений респираторных заболеваний у них нет. Все они проведут две недели на карантине в специализированном медучреждении в Казани.

Еще семеро россиян, путешествовавших на Diamond Princess, находятся на карантине во Владивостоке.

4 февраля министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии поставило судно на карантин из-за вспышки коронавирусной инфекции. К 25 февраля заражение SARS-CoV-2 подтвердили у 691 человека (пассажиры и члены экипажа) круизного лайнера. Четыре пассажира скончались.

Всего на борту лайнера, который провел две недели на карантине в порту Иокогама, было 3,7 тыс. человек из 56 стран мира. Из них 2,7 тыс. человек – пассажиры, остальные – экипаж судна.

25 украинцев, которые были на борту Diamond Princess, являются членами экипажа. Двое из них были госпитализированы с коронавирусом, они по-прежнему находятся в больнице.

По состоянию на 26 февраля в Китае от нового коронавируса умерло 2715 человек, заразились 78 064, излечились 29 745. По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами материкового Китая на 26 февраля зарегистрировано 2790 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 37 странах. Общее число погибших составляет 44 человека.

Теги: Россия, Роспотребнадзор, эвакуация, карантин, Владивосток, Казань, инфекция, круизный лайнер, коронавирус SARS-CoV-2
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Финалист нацотбора на "Евровидение 2020" David Axelrod: Я уже пять лет самый счастливый папа в мире
Финалист нацотбора на "Евровидение 2020" David Axelrod: Я уже пять лет самый счастливый папа в мире
"Новый канал" судится с СБУ из-за "невъездной" российской актрисы Варнавы
"Новый канал" судится с СБУ из-за "невъездной" российской актрисы Варнавы
"Евровидение 2020" могут перенести из-за коронавируса
"Евровидение 2020" могут перенести из-за коронавируса
  "Сибирь". Вышел трейлер фильма с Дефо. Видео
  "Сибирь". Вышел трейлер фильма с Дефо. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS