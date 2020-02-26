У трех россиян с лайнера Diamond Princess подтвердили коронавирус

Все граждане России, эвакуированные с круизного лайнера Diamond Princess, чувствуют себя хорошо, в том числе те трое, у которых выявлена коронавирусная инфекция, заявили в Роспотребнадзоре.

Почти 700 человек на корабле заразились коронавирусом Фото: ЕРА

У трех граждан России, эвакуированных в Казань с круизного лайнера Diamond Princess, подтвержден коронавирус SARS-CoV-2. Об этом на брифинге в Москве 26 февраля сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, информирует "Интерфакс".

Диагноз, поставленный накануне эвакуации 22 февраля, подтвердили несколькими вирусологическими методами, люди остаются под наблюдением, сказала Попова.

По ее словам, эти трое россиян и еще пятеро эвакуированных с Diamond Princess россиян, которые находятся в Казани, чувствуют себя хорошо, высокой температуры и проявлений респираторных заболеваний у них нет. Все они проведут две недели на карантине в специализированном медучреждении в Казани.

Еще семеро россиян, путешествовавших на Diamond Princess, находятся на карантине во Владивостоке.

4 февраля министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии поставило судно на карантин из-за вспышки коронавирусной инфекции. К 25 февраля заражение SARS-CoV-2 подтвердили у 691 человека (пассажиры и члены экипажа) круизного лайнера. Четыре пассажира скончались.

Всего на борту лайнера, который провел две недели на карантине в порту Иокогама, было 3,7 тыс. человек из 56 стран мира. Из них 2,7 тыс. человек – пассажиры, остальные – экипаж судна.

25 украинцев, которые были на борту Diamond Princess, являются членами экипажа. Двое из них были госпитализированы с коронавирусом, они по-прежнему находятся в больнице.

По состоянию на 26 февраля в Китае от нового коронавируса умерло 2715 человек, заразились 78 064, излечились 29 745. По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами материкового Китая на 26 февраля зарегистрировано 2790 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 37 странах. Общее число погибших составляет 44 человека.