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Коронавирус 2019-nCoV. В Японии объявили карантин на круизном лайнере, на борту находится около 3500 человек

У пассажира круизного судна Diamond Princess, который вернулся в Гонконг после путешествия, диагностировали коронавирус 2019-nCoV. Японские власти задержали лайнер в порту Иокогамы.

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В Японии пытаются не допустить дальнейшего распространения вируса
В Японии пытаются не допустить дальнейшего распространения вируса
Фото: ЕРА

Круизный лайнер Diamond Princess, на борту которого находится около 2500 туристов и 1000 членов экипажа, вечером 3 февраля поместили на карантин в японском порту Иокогама из-за угрозы распространения коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщает Kyodo.

По словам пассажиров, им объявили, что стоянка займет минимум 24 часа.

Всю ночь пассажиров проверяли медики. Семь человек пожаловались на плохое самочувствие.

Причиной карантина стало сообщение из Гонконга, где у 80-летнего мужчины диагностировали коронавирус. Он путешествовал на Diamond Princess с 20-го по 25 января.

В Японии выявлено 20 случаев заражения новым коронавирусом. С 1 февраля в страну запрещен въезд иностранным гражданам, которые в течение предыдущих 14 дней посещали китайскую провинцию Хубэй, откуда началось распространение инфекции.

30 января власти Италии более чем на сутки блокировали в порту круизный лайнер Costa Smeralda из-за подозрения на коронавирус у пассажирки. Подозрение не подтвердилось.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. При этом в ВОЗ подчеркнули, что пока нет оснований ограничивать трансграничные перевозки или путешествия.

По состоянию на 4 февраля в Китае коронавирусом заразились 20 438 человек, от новой разновидности пневмонии, которую он вызывает, скончалось 425 человек.

За пределами КНР на 3 февраля был зарегистрирован 151 случай заболевания в 23 странах.

Теги: Китай, медицина, Япония, карантин, Гонконг, путешествия, круизный лайнер, коронавирус 2019-nCoV
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