Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

У пассажирки круизного лайнера, который стоит у берегов Италии, не выявили коронавирус 2019-nCoV

У пассажирки круизного лайнера Costa Smeralda выявили грипп типа H1N1, подозрения на коронавирус 2019-nCoV не подтвердились. Из-за опасений распространения коронавируса туристов с судна не выпускали на берег в порту Чивитавеккья.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
На борту Costa Smeralda пребывает около 6 тыс. туристов
На борту Costa Smeralda пребывает около 6 тыс. туристов
Фото: EPA

У пары туристов из Китая, которые были на борту круизного лайнера Costa Smeralda, задержанного у берегов Италии, не обнаружили заражения коронавирусом 2019-nCoV. Об этом вечером 30 января сообщило итальянское агентство ANSA.

Супруги из Гонконга были изолированы. У женщины были жар и легкие симптомы гриппа, а у мужчины симптомов не было.

Тесты на коронавирус дали негативный результат, это подтвердила также лаборатория в Риме.

Как отметил канал Rai News, у женщины выявлен вирус гриппа типа H1N1.

В то же время никому из пассажиров лайнера и членов экипажа пока не разрешили сойти на берег. Вероятно, им разрешат покинуть судно 31 января, отметил канал.

Пара туристов из Гонконга прибыла в Милан 25 января, а затем направилась в Савону, где присоединилась к участникам круиза на Costa Smeralda. Всего на борту лайнера около 6000 человек, из них более 750 – из Китая и Гонконга.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден в китайском городе Ухань 31 декабря 2019 года. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. По состоянию на утро 30 января было известно, что 170 человек умерли, а число зараженных составило почти 8 тысяч.

21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

23 января чрезвычайный комитет ВОЗ после двухдневного экстренного заседания решил пока не объявлять чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. 27 января ВОЗ исправила оценку риска коронавируса 2019-nCoV на глобальном уровне с "умеренного" на "высокий".

30 января ВОЗ объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

Теги: Китай, Италия, коронавирус 2019-nCoV, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Это женская обида и злость". Остапчук прокомментировал заявление жены о его изменах
"Это женская обида и злость". Остапчук прокомментировал заявление жены о его изменах
  "Черкассы". Вышел трейлер фильма о последнем украинском корабле в Крыму. Видео
  "Черкассы". Вышел трейлер фильма о последнем украинском корабле в Крыму. Видео
"Оскар 2020". Кто претендует на премию в категории "Лучшая мужская роль второго плана". Полный список
"Оскар 2020". Кто претендует на премию в категории "Лучшая мужская роль второго плана". Полный список
  "Нарко: Мексика". Вышел трейлер второго сезона сериала о наркоторговле. Видео
  "Нарко: Мексика". Вышел трейлер второго сезона сериала о наркоторговле. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS