Коронавирус 2019-nCoV. 170 человек умерли, более 7 тыс. заболели

Число зараженных новым коронавирусом во всех странах составляет 7894, по данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая. Всемирная организация здравоохранения сообщила 29 января о 6065 инфицированных.

По данным китайских медиков, 170 человек были выписаны из больниц, 170 умерли из-за коронавируса Фото: ЕРА

От осложнений коронавируса 2019-nCoV в Китае по состоянию на 30 января умерли 170 человек, сообщила пресс-служба Национальной комиссии по здравоохранению Китая.

Всего зарегистрировано 7711 подтвержденных случаев заболевания. С учетом инфицированных во всех странах число зараженных составляет 7894.

В настоящее время около 82 тыс. человек находятся на обследовании, 170 были выписаны из больниц, 31 человек находится в тяжелом состоянии.

По данным Всемирной организации здравоохранения, опубликованным 29 января, всего в мире заражены 6065 человек, из них в Китае зарегистрировано 5997 случаев. Также по несколько случаев коронавируса были зафиксированы в Японии, Южной Корее, Вьетнаме, Сингапуре, Австралии, Малайзии, Камбодже, Таиланде, Непале, Шри-Ланке, США, Канаде, Франции, Германии, Объединенных Арабских Эмиратах. В Таиланде выявлено 14 заболевших, в остальных странах число зараженных не превышает 10.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден в Ухане 31 декабря 2019 года. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. По состоянию на утро 29 января было известно, что 132 человека умерли, количество заболевших составило более 6 тыс.

21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

23 января чрезвычайный комитет ВОЗ после двухдневного экстренного заседания решил пока не объявлять чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. 27 января ВОЗ исправила оценку риска коронавируса 2019-nCoV на глобальном уровне с "умеренного" на "высокий".

В Украине ни одного случая заражения вирусом по состоянию на 29 января не было. Всем прибывшим в аэропорт Борисполь из Китая измеряют температуру.

Представитель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что 30 января чрезвычайный комитет ВОЗ еще раз соберется на экстренное заседание из-за распространения коронавируса 2019-nCoV.