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Си Цзиньпин назвал новый коронавирус "дьявольским"

Китай обладает всеми возможностями для победы над вспышкой нового коронавируса, заявил лидер КНР Си Цзиньпин.

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По состоянию на 29 января известно, что 132 человека умерли, количество заболевших коронавирусом составило более 6 тыс.
По состоянию на 29 января известно, что 132 человека умерли, количество заболевших коронавирусом составило более 6 тыс.
Фото: ЕРА

Пекин уверен в способности одержать победу в борьбе со вспышкой нового коронавируса, заявил на встрече с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Адханомом Гебрейесусом 28 января председатель КНР Си Цзиньпин, сообщило "Синьхуа".

По словам Си Цзиньпина, Китай обладает всеми возможностями для борьбы с вирусом.

Китайский лидер отметил, что Пекин приветствует участие ВОЗ в предотвращении и контроле за распространением коронавируса. Он подчеркнул, что Китай готов работать вместе с ВОЗ и всем мировым сообществом для защиты региональной и глобальной безопасности в области здравоохранения.

Как пишет Reuters, в ходе встречи Си Цзиньпин назвал новый коронавирус "дьявольским". 

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане в китайской провинции Хубэй. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. По состоянию на 29 января известно, что 132 человека умерли, количество заболевших составило более 6 тыс.

21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

23 января во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что пока не будут объявлять чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. 27 января ВОЗ исправила оценку риска коронавируса 2019-nCoV на глобальном уровне с "умеренного" на "высокий".

В Украине ни одного случая заражения вирусом по состоянию на 28 января не было. Всем прибывшим в аэропорт Борисполь из Китая измеряют температуру.

29 января в Министерстве здравоохранения Украины заявили, что случаи коронавируса, кроме Китая, были зарегистрированы в 15 странах.

Теги: Китай, ВОЗ, Си Цзиньпин, вирус, КНР, Тедрос Адханом Гебрейесус, коронавирус 2019-nCoV, коронавирус
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