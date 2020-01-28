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Посольство Украины в Китае рекомендует украинским гражданам по возможности выехать из этой страны из-за коронавируса

Эвакуацию украинцев, пребывающих в китайской провинции Хубэй, где были зарегистрированы первые случаи коронавируса, будут проводить при соответствующем решении украинских властей, заявили в посольстве Украины в Китае.

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По состоянию на 28 января в Китае умерло от нового коронавируса 106 человек
По состоянию на 28 января в Китае умерло от нового коронавируса 106 человек
Фото: ЕРА

В связи со стремительным распространением в Китае заболевания, вызванного новым типом коронавируса (2019-nCoV), посольство Украины в КНР настоятельно рекомендует украинским гражданам, которые находятся на территории Китая, выехать из этой страны в случае наличия такой возможности, сообщается на странице посольства в Facebook 28 января.

"Посольство осуществляет постоянный мониторинг развития эпидемиологической ситуации в Китае и поддерживает контакты с соответствующими органами КНР. Прорабатываются все возможные варианты оказания помощи согражданам, которые находятся в городах провинции Хубэй, в отношении которых применены карантинные ограничения. Среди прочего изучается и возможность их эвакуации на случай, если такое решение будет принято руководством нашего государства", – сказано в сообщении.

https://www.facebook.com/ukrembcn/posts/1433593530142477

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане в китайской провинции Хубэй. Население города составляет более 11 млн человек. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. По состоянию на 28 января в Китае умерло от нового коронавируса 106 человек, число подтвержденных случаев заражения в стране достигло 4515.

За пределами Китая подтвержденные случаи были зарегистрированы в Таиланде (восемь), Японии (три), Южной Корее (три), США (пять), Вьетнаме (два), Сингапуре (четыре), Малайзии (четыре), Непале (один), Франции (три), Германии (один), Австралии (четыре), Камбодже (один).

21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку. 

23 января во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что пока не будут объявлять чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. 27 января ВОЗ исправила оценку риска коронавируса 2019-nCoV на глобальном уровне с "умеренного" на "высокий"

США, Япония и Франция начали эвакуацию своих граждан из Уханя.

В Украине ни одного случая заражения вирусом по состоянию на 26 января не было. Всем прибывшим в аэропорт Борисполь из Китая измеряют температуру.

Теги: Украина, Китай, эвакуация, вирус, КНР, украинцы, посольство Украины, коронавирус 2019-nCoV, коронавирус
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