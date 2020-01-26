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В США китайский коронавирус обнаружили уже у пяти человек

В Соединенных Штатах два новых случая заражения вирусом 2019-nCoV зафиксировали в штате Калифорния и один – в Аризоне. Всего в США пять инфицированных.

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Вспышка коронавируса произошла в Китае
Вспышка коронавируса произошла в Китае
Фото: ЕРА

26 января в США зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом из Китая. Об этом сообщает CNN.

2019-nCoV обнаружили у двух граждан на юге штата Калифорния.

Еще один человек был госпитализирован в штате Аризона.

Известно, что все они приехали из китайского Уханя, где произошла вспышка заболевания.

Таким образом, число инфицированных достигло в Соединенных Штатах пяти человек.

Первый случай нового коронавируса зафиксирован 21 января, заболевший находится в клинике в Вашингтоне. Второй – в Чикаго.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане (Китай), население которого составляет более 11 млн человек. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там.

21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку. По состоянию на утро 26 января число погибших от вируса в Китае составило 56 человек, всего зарегистрировано 1975 подтвержденных случаев пневмонии, вызванной коронавирусом. 324 человека находятся в критическом состоянии, при этом 49 человек выздоровели.

23 января во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что пока не будут объявлять чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. 24 января ВОЗ обновила рекомендации по поводу коронавируса.

США, Япония и Франция начали эвакуацию своих граждан из Уханя.

Теги: США, Китай, больница, вирус, Калифорния, коронавирус 2019-nCoV
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