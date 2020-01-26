Клуб читателей
ГОРДОН
 
ОБЩЕСТВО

В Украине не зафиксировано случаев заражения китайским коронавирусом – Скалецкая

У пациентов из Украины с подозрением на коронавирус обнаружили "обычный грипп", сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая президенту Владимиру Зеленскому. Ее заместитель Виктор Ляшко рассказал, что украинские врачи готовы лечить новый коронавирус.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ляшко и Скалецкая проинформировали Зеленского о ситуации с 2019-nCoV в Украине
Ляшко и Скалецкая проинформировали Зеленского о ситуации с 2019-nCoV в Украине
Фото: president.gov.ua

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая и ее заместитель Виктор Ляшко сообщили президенту Украины Владимиру Зеленскому о ситуации с распространением коронавируса 2019-nCoV из Китая и мероприятиях, которые предпринимает Минздрав, информирует пресс-служба главы государства.

В частности, Скалецкая сказала, что пока в Украине не зафиксировано случаев заражения 2019-nCoV. У пациентов с подозрением на инфицирование коронавирусом был "обычный грипп", сообщила она.

Ляшко заверил, что украинские врачи готовы лечить пациентов с новым вирусом.

"Те технологии, которые помогли вылечить людей в Китае, применяются и в Украине. Наши инфекционисты знают о них и готовы ими воспользоваться. С помощью таких же технологий они лечат гриппоподобные заболевания", – сказал он.

Скалецкая добавила, что Минздрав подготовил порядок реагирования для больниц и врачей, а также служб, ответственных за пересечение границы.

"Сегодня для всех очевидны процедуры в случае выявления, необходимости лечения и диагностики. Есть готовность в лабораториях и по тест-системам для выявления и исключения подозрительных случаев с тем, касаются ли они китайского коронавируса или нет. Взаимодействие с международными организациями, которые мониторят на глобальном, межгосударственном уровне, ежедневное", – сказала она.

Также Ляшко рассказал, что из-за наличия инкубационного периода у заболевания семейных врачей проинструктировали, как вести мониторинг и вовремя реагировать на заболевание.

Зеленский заявил о необходимости больше информировать общество и предложил укомплектовать в аэропорту Борисполь медицинский штаб или временную службу.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане (Китай), население которого составляет более 11 млн человек. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку. По состоянию на утро 26 января число погибших от вируса в Китае составило 56 человек, всего зарегистрировано 1975 подтвержденных случаев пневмонии, вызванной коронавирусом. 324 человека находятся в критическом состоянии, при этом 49 человек выздоровели.

23 января во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что пока не будут объявлять чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. 24 января ВОЗ обновила рекомендации по поводу коронавируса.

Теги: Украина, Китай, грипп, Владимир Зеленский, Минздрав, инфекция, больницы, врачи, Зоряна Скалецкая, коронавирус 2019-nCoV
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Королева Елизавета II отменила встречу в Женском институте за 30 минут до ее начала
Королева Елизавета II отменила встречу в Женском институте за 30 минут до ее начала
Кортни Кокс показала фото последнего съемочного дня сериала "Друзья"
Кортни Кокс показала фото последнего съемочного дня сериала "Друзья"
  "Красная помада". Билык выпустила клип. Видео
  "Красная помада". Билык выпустила клип. Видео
Бейонсе обвинили в дискриминации полных людей
Бейонсе обвинили в дискриминации полных людей
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS