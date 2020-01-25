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Всемирная организация здравоохранения обновила рекомендации по поводу нового коронавируса

Всемирная организация здравоохранения пока не рекомендует ограничивать поездки людей в связи с новым коронавирусом, который распространяется из Китая. Однако она выпустила ряд рекомендаций, которые, в частности, касаются проверок путешественников.

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Новый коронавирус начал распространяться из Китая
Новый коронавирус начал распространяться из Китая
Фото: EPA

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила рекомендации по поводу нового коронавируса, который распространяется из Китая. Они обнародованы на сайте ВОЗ 24 января.

В организации отметили, что известны случаи передачи вируса от человека к человеку, однако о его эпидемиологии недостаточно известно, чтобы сделать окончательные выводы о полных клинических особенностях заболевания, интенсивности передачи от человека человеку и первоисточниках вспышки.

Организация издала следующие рекомендации:

  • часто мыть руки, используя спиртовые средства для мытья рук или мыло с водой;
  • при кашле и чихании прикрывать рот и нос согнутым локтем или тканью, а затем немедленно выбросить ткань и вымыть руки;
  • избегать тесного контакта с кем-либо, у кого жар и кашель;
  • в случае повышения температуры, кашля и затрудненного дыхания обращаться за медицинской помощью на раннем этапе и поделиться предыдущей историей путешествий с врачом;
  • при посещении живых рынков в районах, где в настоящее время наблюдаются случаи появления нового коронавируса, избегать прямого незащищенного контакта с живыми животными и поверхностями, соприкасающимися с животными;
  • следует избегать потребления сырых или недоваренных продуктов животного происхождения. С сырым мясом, молоком или органами животного происхождения следует обращаться осторожно, чтобы избежать перекрестного загрязнения сырыми продуктами в соответствии с правилами безопасности пищевых продуктов.

Кроме этого, ВОЗ рекомендует проводить проверку всех, кто покидает международные аэропорты и морские порты в районах, где зафиксированы вспышки вируса.

"Скрининг на выезде включает проверку на наличие признаков и симптомов (температура выше 38 °С, кашель), опрос пассажиров с симптомами респираторной инфекции о возможных контактах с высоким риском; направление путешественников с симптомами на дальнейшее медицинское обследование с последующим тестированием на вирус, передачу пациентов с подтвержденными случаями на лечение и их изоляцию", – говорится в пресс-релизе.

Путешественники, имевшие контакт с людьми с подтвержденными случаями заболевания или прямые контакты с потенциальным источником инфекции, должны находиться под медицинским наблюдением и избегать поездок в течение инкубационного периода вируса (до 14 дней).

ВОЗ рекомендует проверять температуру у въезжающих в страны, где пока нет высокого распространения заболевания. При этом в организации подчеркнули важность информирования людей о возможных угрозах и рисках распространения вируса.

"ВОЗ не рекомендует применять какие-либо ограничения международного трафика на основе информации, доступной в настоящее время по этому событию", – подчеркнули в организации.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане, население которого составляет более 11 млн человек. По состоянию на 24 января число погибших от нового коронавируса в КНР составляло 26 человек.

Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку

23 января во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что пока не будут объявлять чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение.

Власти Китая из-за распространения вируса ввели ограничения на выезд из 14 городов страны. 24 января стало известно, что в Шанхае удалось вылечить от пневмонии первую пациентку, инфицированную новым коронавирусом.

Власти Китая из-за распространения вируса ввели ограничения на выезд из 14 городов страны. 24 января стало известно, что в Шанхае удалось вылечить от пневмонии первую пациентку, инфицированную новым коронавирусом.

В Украине 24 января выявили трех пациентов с подозрением на заражение новым коронавирусом, который распространяется из Китая, однако в двух случаях это не подтвердилось, а еще один продолжают исследовать, рассказала министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

Теги: Китай, Всемирная организация здравоохранения, коронавирус 2019-nCoV
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