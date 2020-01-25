Первые в Европе случаи заражения новым коронавирусом зафиксированы во Франции

Заболевание новым коронавирусом зафиксировано у двух пациентов в клиниках Бордо и Парижа, рассказала министр здравоохранения Франции Аньес Бюзен.

Во Франции зафиксировали первые подтвержденные случаи заражения новым коронавирусом, который начал распространяться из Китая. Об этом 24 января сообщила министр здравоохранения страны Аньес Бюзен, пишет AFP.

Это – первые случаи заболевания в Европе.

Заболевание зафиксировано у двух пациентов в клиниках Бордо и Парижа. Первый пациент вернулся из Китая 22 января, он был в Ухане – городе, с которого, вероятно, начал распространяться вирус. Бюзен добавила, что информацию о втором пациенте пока не может обнародовать.

Министр рассказала, что сейчас медики отслеживают, с кем контактировали больные.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань, население которого составляет более 11 млн человек. По состоянию на 24 января число погибших от нового коронавируса в КНР составляло 26 человек.

Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.