Власти Китая из-за вспышки коронавируса заблокировали для выезда 14 городов

Факт заболевания новым коронавирусом зафиксирован уже в 29 из 31 провинций Китая.

Власти Китая ввели ограничения на выезд из 14 городов страны, где живут миллионы людей. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Какие именно города будут закрыты, не сообщается.

Издание South China Morning Post пишет, что коронавирус затронул уже 29 из 31 провинции Китая, что указывает на то, что усилия по пресечению вспышки заболевания с запретом на поездки, отменой рейсов и железнодорожных услуг не увенчались успехом.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане (Китай) – городе, население которого составляет более 11 млн человек. По состоянию на 24 января число погибших от нового коронавируса в КНР составляло 26 человек, заболевших – 875.

По одному случаю заболевания подтверждено в Южной Корее, Тайване, США, Сингапуре и Саудовской Аравии, по два – в Японии и Вьетнаме. Количество заболевших в Таиланде достигло трех, два случая инфицирования подтвердили в Макао и Гонконге.

Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. После распространения вируса работа рынка была приостановлена. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.