В китайском Ухане за шесть дней хотят построить больницу для заразившихся коронавирусом

Для строительства карантинного центра для заразившихся новым коронавирусом в китайском городе Ухань мобилизованы сотни рабочих. Власти готовы платить им тройную оплату в день, чтобы за шесть дней больница была построена.

Власти китайского Уханя, где была зафиксирована вспышка нового коронавируса, намерены за шесть дней построить на окраине города больницу – карантинный центр для заболевших на 1000 мест. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Для строительства клиники были мобилизованы сотни рабочих.

Планируется, что новый объект будет занимать почти 25 тыс. м².

По словам местных жителей, власти готовы платить рабочим до 1200 юаней в день ($173 США), что в три раза больше их обычной заработной платы.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане (Китай) – городе, население которого составляет более 11 млн человек. По состоянию на 24 января число погибших от нового коронавируса в КНР составляло 26 человек, заболевших – 875.

По одному случаю заболевания подтверждено в Южной Корее, Тайване, США, Сингапуре и Саудовской Аравии, по два – в Японии и Вьетнаме. Количество заболевших в Таиланде достигло трех, два случая инфицирования подтвердили в Макао и Гонконге.

Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. После распространения вируса работа рынка была приостановлена. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.