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В Китае подтвердили передачу нового коронавируса от человека к человеку

Уже были зафиксированы случаи передачи нового коронавируса от больных медицинскому персоналу, заявил руководитель группы экспертов Национальной комиссии здравоохранения Китая Чжун Наньшань.

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В Китае три человека умерли в результате респираторных заболеваний, вызванных ранее не известным коронавирусом
В Китае три человека умерли в результате респираторных заболеваний, вызванных ранее не известным коронавирусом
Фото: ЕРА

Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу нового коронавируса от человека к человеку, сообщает 21 января China.org.

Новый вирус назвали "2019-nCoV". Ранее вирусологи считали, что 2019-nCoV распространяется только через зараженные продукты.

Как заявил руководитель группы экспертов Национальной комиссии здравоохранения Китая Чжун Наньшань, уже были зафиксированы случаи заражения медицинского персонала от больных. Чжун отметил, что число заболевших может вырасти в связи с предстоящим празднованием китайского Нового года. Вместе с тем он подчеркнул, что не считает возможным повторение ситуации, аналогичной эпидемии атипичной пневмонии в 2002–2003 годах.

В Китае три человека умерли в результате респираторных заболеваний, вызванных ранее не известным коронавирусом. Число заболевших, по официальным данным, превысило 200 человек. Новый тип коронавируса впервые был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане, китайском городе с населением более 11 млн человек. Медики полагают, что вспышка вызвана новым штаммом вируса из той же семьи, что и атипичная пневмония.

20 января в Южной Корее объявили о первом случае заражения новым типом коронавирусаЗаболевшая женщина является гражданкой Китая.

22 января пройдет заседание комитета по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения в связи со вспышкой пневмонии в Китае.

Теги: Китай, вирус, пневмония
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