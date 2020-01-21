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ВОЗ созвала заседание чрезвычайного комитета из-за вируса в Китае

Комитет Всемирной организации здравоохранения должен определить, является ли вспышка пневмонии в Китае, вызванная новым коронавирусом, чрезвычайной ситуацией международного значения.

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Заседание чрезвычайного комитета ВОЗ пройдет 22 января
Заседание чрезвычайного комитета ВОЗ пройдет 22 января
Фото: ЕРА

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус созвал заседание комитета по чрезвычайным ситуациям из-за вспышки пневмонии в Китае, вызванной новым коронавирусом, сообщила 20 января в Twitter пресс-служба ВОЗ.

Заседание пройдет 22 января.

Чрезвычайный комитет должен определить, является ли вспышка пневмонии чрезвычайной ситуацией международного значения. Также комитет должен выработать рекомендации по борьбе с вирусом.

В Китае уже три человека умерли в результате респираторных заболеваний, вызванных коронавирусом. Число заболевших превысило 200 человек. В Пекине говорят, что штамм нового вируса не передается от человека к человеку, однако Всемирная организация здравоохранения не исключает такой способ передачи при определенных условиях.

Новый тип коронавируса впервые был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане, китайском городе с населением более 11 млн человек. Медики полагают, что вспышка вызвана новым штаммом вируса из той же семьи, что и атипичная пневмония.

20 января в Южной Корее объявили о первом случае заражения новым типом коронавирусаЗаболевшая женщина является гражданкой Китая.

Теги: Китай, ВОЗ, вирус, пневмония
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