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В Китае зафиксировали 62 случая нового коронавируса

От нового коронавируса в Китае умерло два человека.

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О 17 новых случаях заболевания в Китае сообщили 19 января
О 17 новых случаях заболевания в Китае сообщили 19 января
Фото: EPA

В Китае зафиксированы 62 случая заболевания от неизвестного коронавируса. Об этом 19 января сообщило агентство Associated Press.

В воскресенье стало известно о 17 новых случаях заболевания в китайском городе Ухань, откуда, вероятно, произошло распространение вируса.

19 заболевших уже выписаны из больниц, а двое 60-летних мужчин умерли от этой болезни. Еще восемь человек находятся в критическом состоянии.

Азиатские страны и США начали проверять прибывающих из Китая пассажиров в аэропортах.

Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. После распространения вируса его работа была приостановлена, но комиссия по здравоохранению Уханя не указывала, были ли новые пациенты на этом рынке.

Теги: Китай, здоровье, вирус
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20 октября, 2016 20.10
 

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