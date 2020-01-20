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В Южной Корее зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусом из Китая

Женщина, которую в Южной Корее госпитализировали с новым типом коронавируса, прилетела в Сеул из Китая.

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Заболевшая рассказала, что посещала китайский город Ухань, откуда распространилась болезнь
Заболевшая рассказала, что посещала китайский город Ухань, откуда распространилась болезнь
Фото: ЕРА

В Южной Корее сегодня объявили о первом случае заражения новым типом коронавируса, который ранее был зафиксирован в Китае. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Корейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Заболевшая женщина является гражданкой Китая. 

Женщина прибыла в Международный аэропорт Инчхон в Сеуле. Она страдала от лихорадки, респираторных заболеваний и других симптомов нового коронавируса. Тест на вирус показал положительный результат.

Агентство отмечает, что женщина на прошлой неделе посещала город Ухань в китайской провинции Хубэй, где зафиксирован очаг заболевания. Сейчас она получает медицинскую помощь в местной больнице.

В Пекине говорят, что штамм нового вируса не передается от человека к человеку, однако Всемирная организация здравоохранения не исключает такой способ передачи при определенных условиях.

За вспышкой стоит новый тип коронавируса, впервые подтвержденный 31 декабря в Ухане, китайском городе с населением более 11 млн человек.

Медики полагают, что таинственная вспышка пневмонии вызвана новым штаммом вируса из той же семьи, что и атипичная пневмония.

В Китае уже три человека умерли в результате респираторных заболеваний, вызванных неизвестным коронавирусом. Число заболевших превысило 200 человек.

Теги: Китай, Южная Корея, вирус, медики, болезнь
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