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В Китае жертвами неизвестного коронавируса стали три человека

За два выходных дня в Китае 139 человек были заражены новым коронавирусом, от осложнений которого в стране уже умерли три человека.

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Начальные симптомы заболевания повышенная температура и кашель
Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель
Фото: ЕРА

В Китае три человека умерли в результате респираторных заболеваний, вызванных неизвестным коронавирусом. Об этом сообщает ВВС.

За два дня число заболевших в Китае составило 139 человек. Таким образом, зафиксировано уже более 200 случаев заражения неизвестным коронавирусом.

Вспышка распространилась из города Ухань в другие крупные города Китая. В Пекине, например, сообщили о двух заболевших.

Китайские медики определили инфекцию, которая впервые появилась в Ухане в декабре 2019 года, как штамм коронавируса. Они считают, что он привел ко вспышке вирусной пневмонии.

Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. После распространения вируса работа рынка была приостановлена.

Теги: Китай, вирус, пневмония, жертвы, медики, инфекция, погибшие
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