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В Китае в результате обвала в тоннеле погибли четыре человека

В ловушке под завалами тоннеля в китайской провинции Шаньси остались два человека.

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Медикам не удалось спасти одного из пострадавших
Медикам не удалось спасти одного из пострадавших
Фото: ЕРА (архив)

Вечером 30 декабря в строящемся тоннеле в провинции Шаньси на севере Китая произошел обвал, жертвой которого стали четыре человека. Об этом со ссылкой на местных чиновников сообщило Xinhua.

Тела трех погибших были извлечены из-под завала, еще один пострадавший скончался в больнице.

По состоянию на утро 31 декабря в ловушке за строительным мусором в тоннеле остаются два человека.

Всего в момент обрушения в тоннеле там находилось шесть человек.

Количество обвалившегося строительного мусора оценивается в 200 м³. На месте происшествия идут поисково-спасательные работы.

Теги: Китай, больница, обвал, жертвы, пострадавшие, мусор, погибшие
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