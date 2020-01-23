Риск завоза коронавируса в Украину оценивается как средний – Минздрав

Средний уровень риска завоза коронавируса 2019-nCoV в Украину не требует ограничений на перемещение грузов, товаров или путешествующих лиц, рассказал исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья при Минздраве Украины Игорь Кузин.

Новым типом вируса, который вызывает атипичную пневмонию, заболело более 500 человек Фото: ЕРА

Риск завоза коронавируса 2019-nCoV в Украину оценивается как средний. Об этом 23 января во время брифинга сообщил исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"На сегодняшний момент для лиц, путешествующих в город Ухань, установлен средний риск возможного инфицирования. Это определенная градация с точки зрения эпидемиологии. Риск занесения или импорта случаев в страны европейского сообщества или конкретно в Украину также оценивается как средний", – заявил Кузин.

По его словам, этот уровень не требует ограничений на перемещение грузов, товаров или путешествующих лиц.

"Тем не менее Центр общественного здоровья принял определенные меры по обеспечению готовности ответа на потенциально завезенные случаи", – сказал Кузин.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане (провинция Хубэй) – городе, население которого составляет более 11 млн человек. На данный момент число погибших от нового коронавируса в КНР составляет 17 человек, заболевших – 582.

21 января по одному случаю заболевания подтверждено в Южной Корее, Тайване и США. Кроме того, по данным Всемирной организации здравоохранения, еще четыре случая заболевания зафиксированы в Таиланде и один – в Японии. 22 января еще один случай инфицирования подтвердили в Гонконге, в РФ женщину госпитализировали с подозрением на коронавирус, вызывающий респираторные заболевания и пневмонию.

22 января прошло заседание комитета по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения в связи со вспышкой пневмонии в Китае, вызванной коронавирусом. 23 января ВОЗ примет решение, объявлять о чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, или нет.