Клуб читателей
ГОРДОН
 
ОБЩЕСТВО

Риск завоза коронавируса в Украину оценивается как средний – Минздрав

Средний уровень риска завоза коронавируса 2019-nCoV в Украину не требует ограничений на перемещение грузов, товаров или путешествующих лиц, рассказал исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья при Минздраве Украины Игорь Кузин.

Новым типом вируса, который вызывает атипичную пневмонию, заболело более 500 человек
Новым типом вируса, который вызывает атипичную пневмонию, заболело более 500 человек
Фото: ЕРА

Риск завоза коронавируса 2019-nCoV в Украину оценивается как средний. Об этом 23 января во время брифинга сообщил исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"На сегодняшний момент для лиц, путешествующих в город Ухань, установлен средний риск возможного инфицирования. Это определенная градация с точки зрения эпидемиологии. Риск занесения или импорта случаев в страны европейского сообщества или конкретно в Украину также оценивается как средний", – заявил Кузин.

По его словам, этот уровень не требует ограничений на перемещение грузов, товаров или путешествующих лиц.

"Тем не менее Центр общественного здоровья принял определенные меры по обеспечению готовности ответа на потенциально завезенные случаи", – сказал Кузин.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане (провинция Хубэй) – городе, население которого составляет более 11 млн человек. На данный момент число погибших от нового коронавируса в КНР составляет 17 человек, заболевших – 582.

21 января по одному случаю заболевания подтверждено в Южной Корее, Тайване и США. Кроме того, по данным Всемирной организации здравоохранения, еще четыре случая заболевания зафиксированы в Таиланде и один – в Японии. 22 января еще один случай инфицирования подтвердили в Гонконге, в РФ женщину госпитализировали с подозрением на коронавирус, вызывающий респираторные заболевания и пневмонию.

22 января прошло заседание комитета по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения в связи со вспышкой пневмонии в Китае, вызванной коронавирусом. 23 января ВОЗ примет решение, объявлять о чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, или нет.

Теги: Украина, Китай, вирус, Минздрав, здравоохранение, коронавирус 2019-nCoV
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
“Грета замечательная“. Принц Чарльз на форуме в Давосе познакомился с экоактивисткой Тунберг
“Грета замечательная“. Принц Чарльз на форуме в Давосе познакомился с экоактивисткой Тунберг
  "Покемон. Мьюту наносит ответный удар: Эволюция". Вышел трейлер 3D-мультфильма. Видео
  "Покемон. Мьюту наносит ответный удар: Эволюция". Вышел трейлер 3D-мультфильма. Видео
"Оскар 2020". Кто претендует на премию в категории "Лучшая женская роль". Полный список
"Оскар 2020". Кто претендует на премию в категории "Лучшая женская роль". Полный список
Экс-барабанщик Aerosmith подал на музыкантов группы в суд
Экс-барабанщик Aerosmith подал на музыкантов группы в суд
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS