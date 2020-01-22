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Из-за вспышки коронавируса владелец Louis Vuitton потерял первое место в списке самых богатых людей мира

Акции компании Louis Vuitton Moët Hennessy Бернара Арно подешевели из-за опасений инвесторов, что вспышка коронавируса в Китае негативно скажется на доходах от туризма и шоппинга во время празднования китайского Нового года.

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Владелец Louis Vuitton Арно из-за вспышки коронавируса в Китае потерял около $4 млрд
Владелец Louis Vuitton Арно из-за вспышки коронавируса в Китае потерял около $4 млрд
Фото: EPA

Из-за вспышки коронавируса в Китае владелец компании Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно лишился первого места в списке самых состоятельных людей мира, который составляет журнал Forbes.

По состоянию на 22 января, первое место в рейтинге занимает основатель интернет-сервиса Amazon Джефф Безос с состоянием $116,1 млрд.

Арно – на втором месте. Журнал оценивает его активы в $112,9 млрд. Как отмечает издание, с 17 января, когда владелец Louis Vuitton занял первую строчку рейтинга, его состояние уменьшилось на $3,7 млрд: акции LVMH подешевели на 1,1% из-за вспышки коронавируса в Китае. Инвесторы опасаются, что это отразится на доходах от туризма и шоппинга во время празднования китайского Нового года (16-дневные праздничный период в этом году начнется 25 января).

Впервые коронавирус 2019-nCoV был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане (провинция Хубэй) – городе, население которого составляет более 11 млн человек.

Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань в Ухане или работали там. После распространения вируса работа рынка была приостановлена. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

Вирус уже унес жизни девяти человек, также на сегодняшний день в Китае официально подтверждено 440 случаев заражения.

По одному случаю заболевания зарегистрировано в Южной Корее, Тайване, Гонконге и США. Кроме того, по данным Всемирной организации здравоохранения, два случая заболевания зафиксированы в Таиланде и один – в Японии. Еще одну женщину с симптомами заражения госпитализировали в российском Хабаровске.

Теги: Amazon, Джефф Безос, Louis Vuitton, Бернар Арно, коронавирус 2019-nCoV
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