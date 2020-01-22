В Китае заявили об угрозе "мутации и распространения" нового коронавируса

Медицинские чиновники Китая заявили об угрозе "мутации и распространения" нового коронавируса, сообщает 22 января ВВС.

В Китае усилили противоэпидемические меры по сдерживанию распространения вируса 2019-nCoV, вызывающего респираторные заболевания и пневмонию.

Вирус уже унес жизни девяти человек, также на сегодняшний день в Китае официально подтверждено 440 случаев заражения.

Впервые 2019-nCoV был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане (провинция Хубэй) – городе, население которого составляет более 11 млн человек. По состоянию на 21 января количество заболевших в Китае превысило 300 человек, погибли шестеро. По одному случаю заболевания зарегистрировано в Южной Корее, Тайване и США. Кроме того, по данным Всемирной организации здравоохранения, еще два случая заболевания зафиксированы в Таиланде и один – в Японии.

Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань в Ухане или работали там. После распространения вируса работа рынка была приостановлена. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.