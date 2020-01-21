Число жертв нового коронавируса в Китае увеличилось до шести

Число заболевших новым типом коронавируса 2019-nCoV в Китае превысило 300 человек. Первые случаи заболевания подтверждены в Тайване и, по данным CNN, в США.

21 января количество погибших в результате коронавируса 2019-nCoV в китайском городе Ухань, где впервые подтвердили новый тип вируса, достигло шести человек. Об этом заявил мэр города Чжоу Сянь-Ван, сообщает Reuters.

По данным властей, количество подтвержденных случаев заболевания в Китае уже превысило 300 человек, 260 из них – жители города Ухань, отмечает Associated Press.

Как сообщает газета The China Post, первый случай коронавируса нового типа официально подтвержден в Тайване.

В ближайшее время Центр по контролю и профилактике заболеваний США объявит о первом подтвержденном случае, сообщил источник CNN. По данным телеканала, речь идет о жителе штата Вашингтон.

Впервые этот тип вируса в Ухане, население которого составляет более 11 млн человек, был подтвержден 31 декабря 2019 года. По состоянию на утро 20 января количество заболевших в Китае составляло более 200 человек, погибших – трое. 20 января в Южной Корее объявили о первом случае заражения новым типом коронавируса. Заболевшая женщина является гражданкой Китая.

Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. После распространения вируса работа рынка была приостановлена. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.