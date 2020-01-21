Минздрав Украины напомнил о мерах профилактики из-за выявленного в Китае коронавируса

При посещении стран, где были зарегистрированы случаи нового коронавируса (nCoV), нужно избегать тесного контакта с животными и чаще мыть руки с мылом, сообщили в Минздраве Украины.

Новый тип коронавируса впервые был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском Ухане с населением более 11 млн человек Фото: ЕРА

В связи с распространением нового коронавируса (nCoV) в Китае Министерство здравоохранения Украины рассказало на своем сайте об основных мерах профилактики, которые необходимо соблюдать при посещении стран, где были зарегистрированы случаи nCoV.

В частности, Минздрав рекомендует:

избегать тесного контакта с людьми, имеющими симптомы острой респираторной инфекции;

чаще мыть руки с мылом, особенно после прямого контакта с больными людьми или их окружением;

избегать тесного контакта с животными на фермах или в дикой природе;

люди с симптомами острой респираторной инфекции должны соблюдать правила поведения при кашле (не подходить слишком близко к собеседникам, использовать одноразовые салфетки при кашле и чихании, мыть чаще руки, максимально сократить контакты с другими людьми).

В ведомстве добавили, что Центр общественного здоровья сообщил погранслужбе, областным лабораторным центрам Минздрава и руководителям структурных подразделений здравоохранения областных госадминистраций о ситуации с новым вирусом и об актуальных рекомендациях Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По состоянию на 21 января известно о четырех смертях в Китае в результате респираторных заболеваний, вызванных коронавирусом 2019-nCoV. Число заболевших, по официальным данным, превысило 200 человек. Случаи заболевания среди людей, приехавших из Китая, были зарегистрированы в Таиланде (два человека), Японии (один человек) и Южной Корее (один человек). Новый тип коронавируса впервые был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском Ухане с населением более 11 млн человек. Медики полагают, что вспышка вызвана штаммом вируса из той же семьи, что и вирус, приводивший к атипичной пневмонии.

Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила, что вирус может передаваться от человека к человеку.

ВОЗ в настоящее время не рекомендует вводить ограничения на поездки из-за выявленного в Китае коронавируса. 22 января организация определит, является ли вспышка коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения

В комментарии изданию "ГОРДОН" инфекционист, кандидат биологических наук, доцент Елена Андрийчук выразила мнение, что выявленный в Китае коронавирус, скорее всего, попадет и в Украину, но при этом ограничится редкими случаями заболевания.