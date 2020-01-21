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ВОЗ пока не рекомендует ограничений на поездки из-за выявленного в Китае коронавируса

Всемирная организация здравоохранения определит 22 января, является ли вспышка коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

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Вспышка вируса началась в китайском городе Ухань
Вспышка вируса началась в китайском городе Ухань
Фото: ЕРА

Всемирная организация здравоохранения пока не рекомендует ограничений на поездки из-за выявленного в Китае коронавируса, заявила в интервью "Интерфаксу", опубликованном 21 января, представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

Она отметила, что ВОЗ рассматривает новый тип коронавируса как несущий риски, потенциально сравнимые с лихорадкой Эбола, свиным гриппом и полиомиелитом.

22 января чрезвычайный комитет ВОЗ на заседании даст рекомендации по поводу нового коронавируса, в частности будет определено, является ли вспышка в Китае ситуацией международного значения. Вуйнович отметила, что заседание пройдет в форме телефонной конференции.

Она подчеркнула, что ВОЗ в настоящее время "не рекомендует вводить какие-либо ограничения на поездки или торговлю".

ВОЗ объявляла чрезвычайную ситуацию в области мирового здравоохранения пять раз: из-за свиного гриппа и полиомиелита в 2009 году, вируса Зика в 2016 году и лихорадки Эбола в Западной Африке и Демократической Республике Конго в 2014-м и 2019 годах.

По состоянию на 21 января известно о четырех смертях в Китае в результате респираторных заболеваний, вызванных коронавирусом 2019-nCoV. Число заболевших, по официальным данным, превысило 200 человек. Новый тип коронавируса впервые был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском Ухане с населением более 11 млн человек. Медики полагают, что вспышка вызвана штаммом вируса из той же семьи, что и вирус, приводивший к атипичной пневмонии.

Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила, что вирус может передаваться от человека к человеку.

Теги: Китай, ВОЗ, вирус, пневмония
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