В США начали разработку вакцины от нового коронавируса, зафиксированного в Китае

Вакцина от нового коронавируса, от которого в Китае умерли уже четыре человека, может стать доступной не ранее, чем через год, сообщил директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний доктор Энтони Фаучи.

От нового коронавируса в Китае умерли четыре человека Фото: ЕРА

Американский Национальный институт здравоохранения начал работу над созданием вакцины против нового коронавируса, обнаруженного в Китае. Об этом сообщил американский телеканал CNN.

По словам директора Национального института аллергии и инфекционных заболеваний доктора Энтони Фаучи, через несколько месяцев начнется первая фаза клинических испытаний. Более чем через год вакцина может стать доступной.

По мнению медиков, новый коронавирус относится к тому же семейству, что и вирус, вызывающий атипичную пневмонию или острый респираторный синдром, который впервые был зарегистрирован в Азии в 2003 году и унес жизни более 700 человек.

Ранее было известно о четырех смертях в Китае в результате респираторных заболеваний, вызванных коронавирусом 2019-nCoV. Число заболевших, по официальным данным, превысило 200 человек. Новый тип коронавируса впервые был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане с населением более 11 млн человек.

20 января в Южной Корее объявили о первом случае заражения новым типом коронавируса. Заболевшая женщина является гражданкой Китая.

22 января пройдет заседание комитета по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения в связи со вспышкой пневмонии в Китае. Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила, что вирус может передаваться от человека к человеку.