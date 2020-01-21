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В США начали разработку вакцины от нового коронавируса, зафиксированного в Китае

Вакцина от нового коронавируса, от которого в Китае умерли уже четыре человека, может стать доступной не ранее, чем через год, сообщил директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний доктор Энтони Фаучи.

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От нового коронавируса в Китае умерли четыре человека
От нового коронавируса в Китае умерли четыре человека
Фото: ЕРА

Американский Национальный институт здравоохранения начал работу над созданием вакцины против нового коронавируса, обнаруженного в Китае. Об этом сообщил американский телеканал CNN.

По словам директора Национального института аллергии и инфекционных заболеваний доктора Энтони Фаучи, через несколько месяцев начнется первая фаза клинических испытаний. Более чем через год вакцина может стать доступной.

По мнению медиков, новый коронавирус относится к тому же семейству, что и вирус, вызывающий атипичную пневмонию или острый респираторный синдром, который впервые был зарегистрирован в Азии в 2003 году и унес жизни более 700 человек.

Ранее было известно о четырех смертях в Китае в результате респираторных заболеваний, вызванных коронавирусом 2019-nCoV. Число заболевших, по официальным данным, превысило 200 человек. Новый тип коронавируса впервые был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане с населением более 11 млн человек. 

20 января в Южной Корее объявили о первом случае заражения новым типом коронавирусаЗаболевшая женщина является гражданкой Китая.

22 января пройдет заседание комитета по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения в связи со вспышкой пневмонии в Китае. Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила, что вирус может передаваться от человека к человеку.

Теги: США, Китай, вакцинация, вирус, медики, болезнь
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