В Китае зафиксировали четвертую смерть от нового коронавируса

В китайском Ухане от нового коронавируса скончался 89-летний мужчина.

Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила, что вирус может передаваться от человека к человеку Фото: ЕРА

Четвертый человек в Китае умер от нового коронавируса, вызывающего пневмонию, сообщило 21 января ВВС.

89-летний мужчина жил в городе Ухань, где впервые зарегистрировали вспышку. Власти Китая заявили, что вирус уже распространился по другим городам страны.

Ранее было известно о трех смертях в Китае в результате респираторных заболеваний, вызванных коронавирусом 2019-nCoV. Число заболевших, по официальным данным, превысило 200 человек. Новый тип коронавируса впервые был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане с населением более 11 млн человек. Медики полагают, что вспышка вызвана штаммом вируса из той же семьи, что и вирус, приводивший к атипичной пневмонии.

20 января в Южной Корее объявили о первом случае заражения новым типом коронавируса. Заболевшая женщина является гражданкой Китая.

22 января пройдет заседание комитета по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения в связи со вспышкой пневмонии в Китае. Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила, что вирус может передаваться от человека к человеку.