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Бывшего главу Интерпола в Китае приговорили к 13,5 года тюрьмы

Бывший глава Интерпола Мэн Хунвэй получил 13,5 года по обвинению во взяточничестве. Летом он признал себя виновным в получении взяток на сумму $2,1 млн.

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В сентябре 2018 года Мэн Хунвэя задержали в Китае
В сентябре 2018 года Мэн Хунвэя задержали в Китае
Фото: ЕРА

Сегодня суд в Китае приговорил бывшего главу Интерпола Мэн Хунвэя к 13,5 года лишения свободы по обвинению во взяточничестве. Об этом сообщает Reuters.

Мэн Хунвэй признал свою вину в июле 2019 года. Общая сумма взяток, в получении которых признался экс-глава Интерпола Мэн Хунвэй, составила 14,46 млн юаней ($2,1 млн).

В правящей в Китае Коммунистической партии тогда заявили, что проведенное расследование показало: будучи заместителем министра общественной безопасности КНР, чиновник тратил большие суммы из государственных средств, злоупотреблял своей властью и отказывался выполнять решения партии.

Мэн Хунвэй возглавил Интерпол в ноябре 2016 года. До этого он был заместителем министра общественной безопасности КНР.

Проживавший во французском Лионе (именно там расположена штаб-квартира Интерпола) глава Интерпола улетел на родину, в Китай, 29 сентября 2018 года и связи с ним не было. Полиция Франции начала расследование в связи с исчезновением Мэн Хунвэя. Интерпол направил официальный запрос властям КНР с требованием предоставить информацию о главе организации.

7 октября власти Китая заявили, что подозревают Хунвэя в коррупции. В этот же день глава Интерпола подал заявление об отставке.

Теги: Китай, Интерпол, КНР, приговор, взятка, Мэн Хунвэй
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