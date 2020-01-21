Есть вероятность, что коронавирус попадет и в Украину. Но, скорее всего, это ограничится редкими случаями заболевания – инфекционист Андрийчук

Выявленный в Китае коронавирус, скорее всего, попадет и в Украину, но при этом ограничится редкими случаями заболевания, сказала в комментарии изданию "ГОРДОН" инфекционист, кандидат биологических наук, доцент Елена Андрийчук.

"Коронавирус – нормальный для нашего региона. Но таких осложнений, о которых сообщают из других стран, никогда не было. Как правило, мало кто обращается в лаборатории, чтобы диагностировать коронавирус. Потому что он не дает серьезных осложнений. Однако если он приводит к таким негативным последствиям, как пневмония и уж тем более смерть, то это значит, что, скорее всего, появился какой-то новый штамм. Насколько это опасно для Украины? Если его завезут в страну, то, возможно, будут какие-то одиночные случаи. Коронавирус, как и грипп, распространяется воздушно-капельным путем. Но при нем обычно нет осложнений. Теперь же поступают сообщения, что при установленном коронавирусе появляются осложнения. И мы этим тоже несколько обеспокоены, поскольку раньше такого не было", – подчеркнула Андрийчук.

Она отметила, что более высокая вероятность заражения – у людей со слабой иммунной системой.

"Нужно понимать, что вирусы очень быстро распространяются по миру. У нас очень много иностранцев – они могут привезти в страну этот вирус. Инкубационный период составляет от одного до семи дней. И человек не чувствует себя больным – абсолютно никаких симптомов может и не быть. Но при этом он заражает других – в аэропорту, в транспорте, где угодно. Есть же много людей со слабой иммунной системой. Вот они и "подхватывают" вирус. Поэтому есть вероятность, что коронавирус попадет и в Украину. Но опять же – наверняка, все ограничится лишь редкими случаями", – резюмировала Андрийчук.

По состоянию на 21 января известно о четырех смертях в Китае в результате респираторных заболеваний, вызванных коронавирусом 2019-nCoV. Число заболевших, по официальным данным, превысило 200 человек. Новый тип коронавируса впервые был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском Ухане с населением более 11 млн человек. Медики полагают, что вспышка вызвана штаммом вируса из той же семьи, что и вирус, приводивший к атипичной пневмонии.

Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила, что вирус может передаваться от человека к человеку.

Всемирная организация здравоохранения в настоящее время не рекомендует вводить ограничения на поездки из-за выявленного в Китае коронавируса.