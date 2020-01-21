В РФ назначили новое правительство, в Китае увеличивается число жертв нового коронавируса. Главное за день

В РФ назначили новое правительство

Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении заместителей председателя правительства страны и глав министерств. У нового премьер-министра Михаила Мишустина будет не 10 заместителей, как у его предшественника Дмитрия Медведева, а девять. Первым вице-премьером стал Андрей Белоусов, ранее занимавший должность помощника президента РФ.

Несколько министров сохранили свои должности в новом кабинете. Так, Сергей Шойгу остался министром обороны, Сергей Лавров – главой министерства иностранных дел.

Министерство внутренних дел, как и раньше, будет возглавлять Владимир Колокольцев, министерство энергетики – Александр Новак.

В Китае увеличивается число жертв нового коронавируса

Количество погибших в результате коронавируса 2019-nCoV в китайском городе Ухань, где впервые подтвердили новый тип вируса, достигло шести человек. По данным властей, количество подтвержденных случаев заболевания в Китае уже превысило 300 человек, 260 из них – жители города Ухань.

Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу нового коронавируса от человека к человеку.

В комментарии изданию "ГОРДОН" инфекционист, кандидат биологических наук, доцент Елена Андрийчук выразила мнение, что выявленный в Китае коронавирус, скорее всего, попадет и в Украину, но при этом ограничится редкими случаями заболевания.

В Минздраве Украины рассказали, что при посещении стран, где были зарегистрированы случаи nCoV, нужно избегать тесного контакта с животными, чаще мыть руки с мылом и избегать тесного контакта с людьми, имеющими симптомы острой респираторной инфекции.

В Сенате США началось судебное разбирательство по импичменту Трампа

В Сенате США началось заседание в форме судебного процесса по существу по вопросу импичмента президента Дональда Трампа. Каждая сторона разбирательства имеет три дня на вступительные заявления перед тем, как будут рассмотрены документальные доказательства и допрошены свидетели, заявил лидер республиканского большинства Сената Митч Макконнелл.

Павловского арестовали на полтора месяца

Печерский районный суд Киева арестовал бывшего помощника нардепа VIII созыва Николая Паламарчука (Блок Петра Порошенко) Игоря Павловского до 4 марта по подозрению в создании преступной организации. Он также является фигурантом дела об убийстве активистки из Херсона Екатерины Гандзюк.

В оккупированном Донецке застрелили одного из главарей боевиков Грина

В оккупированном Донецке убили одного из главарей боевиков "ДНР" – 43-летнего Алексея Кривулю по прозвищу Грин. Он был заместителем "командира полка спецназа внутренних войск ДНР", воевал против Украины с первых дней войны еще под Славянском, рассказал главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов. Журналист отметил, что оккупационные СМИ не говорят о ликвидации Кривули и обычных обвинений в адрес Украины нет.

Судью Вовка снова избрали главой Окружного административного суда Киева

Судьи Окружного административного суда города Киева избрали председателем суда Павла Вовка. Голосование было тайным. За Вовка отдали свои голоса 39 из 42 присутствующих судей.

Принц Гарри покинул Великобританию, чтобы быть с женой и сыном

Британский принц Гарри покинул Великобританию. Он отправился в Канаду, где находятся его жена, герцогиня Меган, и их сын Арчи.