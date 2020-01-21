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Судью Вовка снова избрали главой Окружного административного суда Киева

За назначение Павла Вовка председателем Окружного административного суда города Киева проголосовали 39 из 42 присутствующих на собрании судей.

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Вовк сложил полномочия председателя Окружного админсуда Киева в августе 2019 года
Вовк сложил полномочия председателя Окружного админсуда Киева в августе 2019 года
Фото: Окружний адміністративний суд міста Києва / Facebook

21 января судьи Окружного административного суда города Киева избрали председателем суда Павла Вовка, сообщила пресс-служба ОАСК.

Голосование было тайным. За Вовка отдали свои голоса 39 из 42 присутствующих судей.

"Кроме того, во время собрания судей были обсуждены итоги осуществления судопроизводства Окружным административным судом города Киева в 2019 году, актуальные вопросы судебной практики и другое", – сказано в сообщении.

26 июля 2019 года сотрудники Генеральной прокуратуры Украины (сейчас Офис генерального прокурора) и Национального антикоррупционного бюро провели в ОАСК обыск. По информации прокуратуры, судьи этого суда системно вмешивались в деятельность высших органов власти Украины. Адвокат Евгений Солодко сообщил, что в ходе обыска был поврежден сервер суда и изъяты материалы дел, в которых фигурируют экс-начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк и директор НАБУ Артем Сытник.

В ОАСК заявили о грубом вмешательстве в свою деятельность, попытках давления на судей и их дискредитации. Вовк сказал, что обыски в помещении суда – это "цирк", а записи разговоров судей, обнародованные правоохранителями, сфальсифицированы.

20 августа Вовк сообщил о сложении полномочий председателя ОАСК.

11 судей Окружного админсуда Киева пожаловались в Высший совет правосудия на давление со стороны правоохранителей.

Теги: Украина, голосование, Павел Вовк, Окружной админсуд Киева, назначение
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