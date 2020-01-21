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21 января, 2020
 
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Принц Гарри покинул Великобританию, чтобы быть с женой и сыном

Британский принц Гарри отправился в Канаду к супруге, герцогине Меган, и сыну, принцу Арчи.

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Принц Гарри предпочел провести время с семьей
Принц Гарри предпочел провести время с семьей
Фото: sussexroyal / Instagram

20 января британский принц Гарри покинул Великобританию. Об этом сообщает The Sun.

Он отправился в Канаду, где находится его жена, герцогиня Меган, и их сын Арчи. По причине поездки Гарри пропустил вечерний прием в Букингемском дворце, одним из организаторов которого он являлся.

Приближенное к паре лицо рассказало The Sun, что герцоги Сассекские не спешат запускать коммерческие проекты после того как лишились государственного финансирования, а намерены отдохнуть, наслаждаясь семейной жизнью.

8 января 2020 года британский принц Гарри и его жена, герцогиня Меган, заявили, что отказываются от королевского статуса и намерены стать финансово независимыми. Супруги сообщили, что теперь собираются жить не только в Великобритании, но и в Северной Америке.

Елизавета II одобрила их решение.

Принц Гарри и актриса Меган Маркл сочетались браком 19 мая 2018 года. Королева Великобритании Елизавета II даровала молодоженам титулы герцога и герцогини Сассекских. 6 мая 2019 года у герцогов родился сын Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор.

Теги: принц Гарри, герцогиня Сассекская Меган
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