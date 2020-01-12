Главное за неделю. Иранцы сбили украинский самолет, Путин и Эрдоган открыли "Турецкий поток"

Рейс PS752

8 января пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.

Среди погибших – 11 граждан Украины, экипаж и две пассажирки.

Авиакатастрофа в Иране. Что известно о погибших гражданах Украины

9 января премьер-министр Канады Джастин Трюдо, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух". На видеозаписи, которую обнародовала газета The New York Times, видно, как ракета поражает лайнер. Группа Bellingcat определила место видеосъемки – оно находилось в 3 км от последней точки, в которой транспондер передал данные о местоположении Boeing.

В Иране сначала назвали такую версию ложью и "психологической атакой" со стороны США. Однако 11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранской ракетой по ошибке. Ответственность за крушение рейса PS752 взял на себя Корпус стражей исламской революции.

Расследование авиакатастрофы

В предварительном отчете об авиапроисшествии глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде отметил, что в самолете МАУ произошло возгорание. Траектория полета, по его словам, указывала на то, что самолет набрал высоту, а потом якобы развернулся и направился обратно в аэропорт.

9 января на месте катастрофы начала работу международная комиссия, в состав которой вошли 45 экспертов из Украины. 10 января украинцы получили доступ к черным ящикам Boeing.

Первоначально Иран намеревался расшифровать показания самописцев на своей территории, затем в Тегеране сообщили, что черные ящики передадут для расшифровки во Францию. 11 января стало известно, что расшифровка пройдет в Украине при участии французских специалистов.

В комиссию по расследованию катастрофы приглашены специалисты из Канады, Швеции, Германии и Афганистана, а также представители компании Boeing – изготовителя самолета.

Реакция Украины

В первом сообщении об инциденте 8 января посольство Украины в Тегеране исключило версию ракетной атаки или теракта. Вскоре сообщение исправили, эта фраза была удалена.

Вплоть до 11 января украинские официальные лица избегали упоминания конкретных версий ЧП, однако не отрицали вероятности попадания ракеты в самолет.

После признания иранской стороной ответственности за крушение Boeing секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что в Украине знали о пуске ракеты еще до того, как эту информацию "начали обнародовать наши уважаемые партнеры из других стран".

Президент Украины Владимир Зеленский 11 января заявил, что Украина ожидает от Ирана полного признания вины, привлечения виновных к ответственности и компенсации. Президент Ирана Хасан Рухани пообещал помочь с возвращением в Украину останков погибших в ближайшее время и принес официальные извинения, добавил Зеленский.

ВИДЕО

Видео: Офіс Президента України / YouTube

Иран обстрелял территорию Ирака

За несколько часов до гибели украинского самолета произошло обострение конфликта на Ближнем Востоке. Иран обстрелял ракетами класса "земля – земля" две авиабазы на территории Ирака, который использовала коалиция по борьбе с ИГИЛ. Операцию в Иране назвали "Мученик Сулеймани".

Президент США Дональд Трамп сказал, что во время иранской атаки американские военные не пострадали. Трамп также заявил, что США введут новые санкции против Ирана в связи с обстрелом.

Похороны генерала

7 июля в иранском Кермане 56 человек погибли, 213 получили различные травмы в результате давки в ходе церемонии прощания с погибшим в результате атаки американских военных генералом Касемом Сулеймани. Власти приостановили похороны.

Фото: ЕРА



Погребение Сулеймани состоялось на следующий день.

Ситуация в Ираке

Вооруженные силы Ирака предупредили 6 января, что деятельность международной коалиции по борьбе с ИГИЛ будет ограничена, иностранные военные покинут страну.

Президент США Трамп заявил, что введет санкции против Ирака, если американских военных заставят выехать.

Перемирие в Ливии

Режим прекращения огня в Ливии вступил в силу в полночь 12 декабря. Соглашение заключили признанное мировым сообществом правительство национального единства и сторонники мятежного генерала Халифы Хафтара, которые вели наступление на столицу страны Триполи.

Заключению договора предшествовала переброска турецкого контингента на помощь правительственным войскам.

"Турецкий поток"

8 января в Стамбуле президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган открыли газопровод "Турецкий поток", соединяющий Краснодарский край РФ с Турцией, а в перспективе – со странами Южной Европы. Путин сказал, что поставки российского газа по "Турецкому потоку" "будут способствовать повышению энергетической безопасности Европы".

Фото: kremlin.ru

Крымские активы

9 января Россия проиграла апелляцию на решение Международного арбитражного суда в Женеве, обязавшего заплатить 12 украинским компаниям около $82,1 млн компенсации за экспроприацию имущества в оккупированном РФ Крыму.

Дело об убийстве Окуевой

12 января задержан подозреваемый в организации убийства украинской военнослужащей Амины Окуевой и покушения на ее мужа, добровольца Адама Осмаева. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко. Задержаны другие члены преступной группы, которые подозреваются в серии тяжких преступлений, в частности убийств, добавили в полиции.

Умер султан Омана

79-летний султан Омана Кабус бин Саид умер 10 января от рака. Новым главой государства стал его двоюродный брат Хайтам аль-Саид.

Оман оказался в центре внимания украинской прессы, поскольку в этой стране в начале недели находился президент Украины Зеленский. Его офис назвал поездку официальным визитом, хотя о нем не сообщалось заранее. Зеленский прервал пребывание в Омане из-за катастрофы самолета МАУ в Иране.

Курц снова премьер

7 января Себастьян Курц во второй раз стал канцлером Австрии. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен привел к присяге новое правительство. Впервые в его состав вошли представители партии "Зеленые".

Новая жизнь Гарри и Меган?

8 января британский принц Гарри и его супруга Меган заявили, что отказываются от королевского статуса и намерены стать финансово независимыми. Супруги сообщили, что теперь они собираются жить не только в Великобритании, но и в Северной Америке.