Нацполиция задержала подозреваемых в убийстве Окуевой – Аваков

ДНК одного задержанного Национальной полицией Украины совпала с ДНК на оружии, брошенном на месте убийства украинской военнослужащей Амины Окуевой, проинформировал украинский министр внутренних дел Арсен Аваков.

30 октября 2017 года в Киевской области неизвестные обстреляли автомобиль, в котором находились Осмаев и Окуева Фото: ЕРА

Национальная полиция Украины 12 января задержала подозреваемых в убийстве украинской военнослужащей Амины Окуевой, сообщил в Facebook министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"В 2017 году группа неизвестных расстреляла машину [добровольца Адама] Осмаева и Окуевой на ж/д переезде под Киевом. Осмаев был ранен, была убита Амина Окуева… Автоматическое оружие было брошено киллерами на месте. Хорошо помню тот печальный день… Сегодня Нацполиция задержала группу киллеров, обоснованно подозреваемых в ряде убийств… и в том числе в убийстве Амины. ДНК задержанного совпало с ДНК на брошенном на месте преступления оружии", – написал Аваков.

По его словам, "идут следственные действия".

30 октября 2017 года в Киевской области неизвестные обстреляли автомобиль, в котором находились Осмаев и Окуева. Осмаев получил ранение в ногу, его жена Окуева была смертельно ранена в голову.

При этом 1 июня 2017 года в Киеве мужчина, выдававший себя за журналиста, ранил Осмаева. Окуева утверждала, что в ответ несколько раз выстрелила в преступника. Тогда и Осмаев, и нападавший были госпитализированы в тяжелом состоянии, но выжили.

Пресса писала о связях предполагаемого киллера Артура Денисултанова с лидером Чечни Рамзаном Кадыровым. Осмаев, Окуева, а также министр внутренних дел Украины Арсен Аваков высказывали мнение, что за покушением стоят "некоторые лидеры Российской Федерации".

В мае 2018 года Денисултанов заявил в интервью "Новой газете", что считает себя военнопленным. Он говорил, что с августа 2017 года находится в списках на обмен с "ДНР".

29 декабря 2019 года состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и оккупированными районами Донбасса. По данным Службы безопасности Украины, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев. Украина выдала ОРДЛО 124 человека, сообщала представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Валерия Лутковская.

Журналистка Екатерина Сергацкова сообщила, что Украина в рамках этого обмена передала боевикам Денисултанова. По ее словам, за три для до обмена с него сняли обвинения.