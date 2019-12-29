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На Донбассе проходит обмен удерживаемыми лицами. Фоторепортаж

Сегодня 12.07
29 декабря в контрольном пункте въезда/выезда "Майорское" в Донецкой области проходит обмен удерживаемыми лицами между Киевом и представителями временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщил Офис президента Украины. По информации украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, сегодня украинской стороне могут передать 80 человек.
Теги: Луганская область, Донецкая область, омбудсмен, война в Украине, Офис президента Украины, обмен удерживаемыми лицами
 

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