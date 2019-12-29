На Донбассе начался процесс освобождения удерживаемых лиц – Офис президента Украины

В контрольном пункте въезда/выезда "Майорское" в Донецкой области 29 декабря начался обмен удерживаемыми лицами между Киевом и представителями временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Офиса президента Украины.
"Начался процесс освобождения удерживаемых лиц", – говорится в сообщении.
Ранее о начале обмена сообщали российские СМИ.
После встречи "Нормандской четверки" в Париже 9 декабря стало известно, что Украина и ОРДЛО до конца года могут провести обмен удерживаемыми лицами. Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал обмен 29 декабря.