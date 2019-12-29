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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Донбассе начался процесс освобождения удерживаемых лиц – Офис президента Украины

Подробностей обмена удерживаемыми лицами на Донбассе Офис президента Украины пока не сообщил.

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Обмен начался 29 декабря
Обмен начался 29 декабря
Фото: Офіс Президента України / Facebook

В контрольном пункте въезда/выезда "Майорское" в Донецкой области 29 декабря начался обмен удерживаемыми лицами между Киевом и представителями временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Офиса президента Украины.

"Начался процесс освобождения удерживаемых лиц", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/posts/1845927352218790

Ранее о начале обмена сообщали российские СМИ.

После встречи "Нормандской четверки" в Париже 9 декабря стало известно, что Украина и ОРДЛО до конца года могут провести обмен удерживаемыми лицами. Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал обмен 29 декабря.

Теги: Луганская область, Донецкая область, война в Украине, Офис президента Украины, обмен удерживаемыми лицами
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