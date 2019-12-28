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Зеленский: 29 декабря должен быть обмен удерживаемыми лицами. Мы ждем этого

Верификация всех удерживаемых лиц для обмена между Киевом и временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей еще не завершена, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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Зеленский: Пока что не завершена полная верификация всех людей
Зеленский: Пока что не завершена полная верификация всех людей
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Ивано-Франковскую область 28 декабря подтвердил, что на 29 декабря запланирован обмен удерживаемыми лицами между Киевом и представителями временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает "Укринформ".

"Должен быть обмен завтра. Мы ждем этого. Пока не завершена полная верификация всех людей", – сказал он.

Президент отметил, что это самый сложный вопрос в уходящем году.

После встречи "Нормандской четверки" в Париже стало известно, что Украина и ОРДЛО до конца года могут провести обмен удерживаемыми лицами. По информации СМИ, он состоится 29 декабря.

В обмене могут принять участие Евгений Дружинин, Александр Стрельникович, Виктор Скрипник и Вячеслав Бирюков, которые подозреваются в захвате здания милиции в Мариуполе в 2014 году (на этой неделе суд изменил им меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство), а также Николай Бутрименко, обвиняемый по делу о гибели 10 украинских спецназовцев на Донбассе в 2014 году (суд тоже отпустил его под личное обязательство).

Кроме того, в список на обмен внесены Владимир Дворников, Виктор Тетюцкий и Сергей Башлыков, которых обвиняют в организации взрыва во время мирного шествия в Харькове в 2015 году, в результате чего погибли четыре человека. Ожидается, что 28 декабря им огласят приговор. Прокурор Владимир Лымарь заявил, что считает вину всех троих доказанной, но попросил суд до вступления приговора в силу изменить им меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство, поскольку Россия "принципиально" настаивает на их обмене.

По информации "Громадського", украинская сторона планирует в рамках нового обмена передать ОРДЛО и пять бывших беркутовцев, обвиняемых в убийстве протестующих на Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года. 28 декабря апелляционный суд продолжит рассматривать ходатайства экс-беркутовцев об изменении им меры пресечения.

Также, по данным "Думской", Приморский райсуд Одессы освободил из-под стражи 11 человек, в том числе подозреваемых в совершении полутора десятков взрывов (преимущественно у волонтерских центров) Александра Шевцова, Игоря Удовенко, Евгения Подмазко и Екатерину Фотеву; организатора взрыва под стенами областного управления СБУ Владимира Грубника, а также "ряд других лиц с подобными обвинениями". Издание пишет, что их тоже готовят к обмену.

Террористы "ДНР" сообщали, что предварительная дата обмена – 29 декабря, он может пройти по формуле "87 на 55".

Теги: Украина, Луганская область, Донецкая область, Владимир Зеленский, война в Украине, ОРДЛО, обмен удерживаемыми лицами
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