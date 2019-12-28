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В рамках обмена удерживаемыми лицами суд в Харькове освободил обвиняемого в убийствах

Обвиняемого в убийствах Максима Мысяка отпустили под стражу "с целью реализации мирного плана" президента Украины Владимира Зеленского, говорится в ходатайстве прокурора.

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Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО может состояться 29 декабря
Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО может состояться 29 декабря
Фото: pixabay.com

26 декабря Дзержинский районный суд Харькова освободил из-под стражи под личное обязательство Максима Мысяка, обвиняемого в убийствах. Об этом сообщил юрист Александр Каленик в Facebook. 

Он опубликовал фото определения суда и ходатайства прокурора, из которых следует, что сторона обвинения просила сменить для обвиняемого меру пресечения "с целью реализации мирного плана президента Украины, во исполнение возложенных на Объединенный центр по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц в районе осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны", так как содержание Мысяка под стражей "может отрицательно повлиять на процесс освобождения заложников из числа военнослужащих Вооруженных сил Украины и других лиц, которых захватили в плен в зоне проведения антитеррористической операции и операции Объединенных сил".

https://www.facebook.com/al.Kalenik/posts/2930806883636762

Юрист Харьковского антикоррупционного центра Владимир Рысенко сообщил, что Мысяк подозревается в убийствах харьковских бизнесменов, совершенных в 2013 и 2014 годах, а также покушении на руководство украинских силовых структур.

"Дзержинский районный суд Харькова меняет меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство. О том, что этот убийца освобождается в рамках обмена, указано прямо в тексте определения. Киллер готовится ехать за поребрик. А СБУ готовится совершить преступление против правосудия и помочь убийце нарушить эту меру пресечения и избежать правосудия", – написал он. 

https://www.facebook.com/v.rysenko/posts/2584773705126025

После встречи "Нормандской четверки" в Париже стало известно, что Украина и ОРДЛО до конца года могут провести обмен удерживаемыми лицами. По информации СМИ, он состоится 29 декабря

В обмене могут принять участие Евгений Дружинин, Александр Стрельникович, Виктор Скрипник и Вячеслав Бирюков, которые подозреваются в захвате здания милиции в Мариуполе в 2014 году (на этой неделе суд изменил им меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство), а также Николай Бутрименко, обвиняемый по делу о гибели 10 украинских спецназовцев на Донбассе в 2014 году (суд тоже отпустил его под личное обязательство). 

Кроме того, в список на обмен внесены Владимир Дворников, Виктор Тетюцкий и Сергей Башлыков, которых обвиняют в организации взрыва во время мирного шествия в Харькове в 2015 году, в результате чего погибло четыре человека. Ожидается, что 28 декабря им огласят приговор. Прокурор Владимир Лымарь заявил, что считает вину всех троих доказанной, но попросил суд до вступления приговора в силу изменить им меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство, поскольку Россия "принципиально" настаивает на их обмене.

По информации "Громадського", украинская сторона планирует в рамках нового обмена передать ОРДЛО и пять бывших беркутовцев, обвиняемых в убийстве протестующих на Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года. 28 декабря апелляционный суд продолжил рассматривать ходатайства экс-беркутовцев об изменении им меры пресечения.

Также, по данным "Думской", Приморский райсуд Одессы освободил из-под стражи 11 человек, в том числе подозреваемых в совершении полутора десятков взрывов (преимущественно у волонтерских центров) Александра Шевцова, Игоря Удовенко, Евгения Подмазко и Екатерину Фотеву; организатора взрыва под стенами областного управления СБУ Владимира Грубника, а также "ряд других лиц с подобными обвинениями". Издание пишет, что их тоже готовят к обмену.

Теги: Украина, Харьков, убийство, личное обязательство, Дзержинский районный суд Харькова, обмен удерживаемыми лицами
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